Галерея "АртХаос" приглашает на экспозицию художников Бархатковых

Минская галерея "АртХаос" приглашает на выставку талантливой четы: Игоря и Елены Бархатковых. Посетители увидят пейзажи, полные жизни, и натюрморты, впечатляющие своей реалистичностью.

Бархатковы: фамильная живопись

Он жадно хватает и переносит на полотно последние ноябрьские краски. И хотя любимая пора года - зима, пройти мимо золотой осени невозможно. Известный белорусский пейзажист Игорь Бархатков работает исключительно на пленерах, отстраняясь от городского шума. И не только во время творческого процесса. Тридцать лет назад художник вместе с женой переехал из Минска на постоянное жительство в деревню Воложинского района. Построили дом, завели хозяйство. В жилом пространстве организовали и мастерскую - одну на двоих.

Побыть в домашней атмосфере творца - понять его. Уютный красивый дом, хозяйка в котором - Елена Бархаткова, приветливая и гостеприимная, но принципиально "за кадром". И талант свой, мировоззрение художница воплощает в полотнах.

Картины Елены также вошли в семейный вернисаж в столичной галерее "АртХаос". Предоставляет фамильную живопись по традиции один за двоих Игорь Бархатков.

Семья-династия Бархатковых в хрестоматии отечественного искусства. Родители Игоря Антоновича, его брат, жена и сыновья - все творческие. И непохожие друг на друга. Об этом и новая выставка Бархатковых в Минске.

Семья объединена творчеством, но как художники Бархатковы очень разные. Игорь - пейзажист, который перенял традицию своего отца Антона Бархаткова, ученика знаменитого Бялыницкого-Бирули, влюбленного в белорусский пейзаж. А Елена пишет натюрморты. Смотришь на ее цветы - чувствуешь аромат. Смотришь на фрукты - ощущаешь вкус. На выставке представлено около полусотни работ. Это ретроспектива и новые произведения.

На вернисаж в галерею собрались коллеги Бархатковых и любители их творчества.