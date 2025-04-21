В год 80-летия Победы в ВОВ на площадке Международного выставочного центра разместится выставка

В год 80-летия экспозиция площадью более 4 тысяч квадратных метров разместится на площадке Международного выставочного центра.

Все тематическое, все о Победе. Летопись в письмах, артефактах, подлинных материалах коллекции Музея Великой Отечественной войны. Сейчас арт-пространство готовят к большому празднику. Монтажные работы - на финишной прямой.

Готовится и команда "Первого информационного", ведь на интерактивной площадке будет работать выездная студия для прямых эфиров.

Более 50 единиц техники. Военные экземпляры современнейшего образца, которые стоят на вооружении нашей армии. 4 тысячи квадратных метров площади - это экспозиция под сводами Минского международного выставочного центра. Масштабная выставка откроется здесь в честь 80-летия Великой Победы. Пока идет подготовка и монтажные работы, заглянем в закулисье и посмотрим, как организован процесс.

От бронетранспортера и универсальной самоходной машины повышенной проходимости до ракетных установок, систем ПВО самых свежих версий. Весь выставочный арсенал уже на площадке. Военные проводят осмотр техники, фиксируют машины на предусмотренных площадках и доводят до идеала внешний вид.

Тем временем в огромных новых павильонах процесс сборки огромного пазла из миллиона деталей. С утра и до позднего вечера осветители, инженеры звукорежиссеры создают тематическое арт-пространство, уникальное по своим размерам и наполнению.

Основой экспозиции станут предметы, артефакты и редкие экспонаты из коллекции Музея Великой Отечественной войны. Все для создания особой атмосферы, которая поможет каждому белорусу вспомнить свою личную историю Великой Победы.

Кроме бесценных материалов из фондов, на контрасте в павильонах будут работать и интерактивные смарт-зоны. Фильмы о войне с элементами дополненной реальности, а также экспозиция современных роботов и умных дронов (разработки наших ученых). Искусственный интеллект на страже безопасности. На стендах финишная подготовка и сборка экспонатов.

С особой ответственностью и вдохновением трудится здесь и команда "Первого информационного". Прямые эфиры по случаю Дня Победы будут вестись в том числе из новой выездной студии. Монтируют ее в самом сердце масштабной экспозиции.