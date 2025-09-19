В Минске состоялась премьера фильма "Классная"

На больших экранах Беларуси состоялся премьерный показ киноленты о молодом учителе "Классная".

Билеты на премьеру раскупили за несколько недель. Первые квитки появились в продаже в День знаний - 1 сентября. В кинотеатре "Москва" даже специально был организован дополнительный сеанс для зрителей.

Над картиной трудились более 100 человек. 90 минут хронометража и 13 месяцев работы. Для режиссера ленты Кирилла Халецкого это второй полный метр. В работе над фильмом принял участие и министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий.

По его словам, он лично участвовал в процессе, начиная от сценария и заканчивая съемочным периодом, постпроизводством, чистовым монтажом.

"Это получился замечательный, добрый, очень хороший фильм про наших учителей. И, кстати, спасибо и Министерству образования, потому что они нам очень помогли в консультативном плане", - поделился министр культуры.

Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик:

"Кастинги проходили около двух месяцев, и в принципе к съемкам в феврале этого года мы уже вышли полной съемочной группой, которая насчитывала, наверное, порядка ста человек. Но на самом деле за фильмом людей стоит еще больше. Это все сотрудники киностудии, это ребята, которые снимались в школах, в массовках. То есть это практически такое народное кино, которое мы все сейчас сможем видеть в кинотеатрах, которое объединяет всех жителей Беларуси".