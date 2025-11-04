В Ташкенте стартовали Дни культуры Беларуси - что показываем о чем договариваемся

Сотрудничество в области кино, театрального искусства, участие в фестивалях и выставочных мероприятиях - профильные министерства Беларуси и Узбекистана активизируют работу. 4 ноября в Ташкенте стартовали Дни культуры Беларуси. Как встречали наших в Большом театре, кинозалах? И почему называли родными?

Они уехали из Беларуси много лет назад, кто-то уже и родился вне исторической родины. Но это, говорят наши люди, условности, корнями - все они белорусы.

Галина Татаренко, жительница Ташкента:

"Все говорят, что в Беларуси все качественно, красиво, чисто. Ну, очень вкусно, добротно".

В Ташкенте уже несколько лет у них свой двухэтажный дом! Это настоящий город дружбы, возведенный по инициативе Шавката Мерзиёева, где мирно соседствуют 22 национальности. Рядом с белорусами - украинцы и корейцы.

Денис Якушевич, руководитель Белорусского культурного центра "Світанак" (Узбекистан):

"У Узбекистана и Беларуси есть общая история. В рамках проект "Беларусь помнит" проходят раскопки, находят павших воинов Великой Отечественной войны. Совсем недавно привезли останки погибшего бойца и похоронили его".

В Узбекистане официально зарегистрированы три организации белорусов зарубежья. Это "Світанак", "Крыничка", и белорусский культурный центр в городе Ангрен. Около 20 тыс. человек - белорусская диаспора в Узбекистане.

Обязательная точка в маршруте сегодня у деятелей культуры - памятник Якубу Коласу. Несколько лет он прожил в Ташкенте. Много писал, занимался научной работой. Несмотря на дождливую погоду, сегодня так проникновенно читали его стихи в Ташкенте. Фильм "Беларусьфильма" и Агентства кинематографии Узбекистана как отсылка к тому ташкентскому периоду жизни песняра.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Кинематографисты Узбекистана очень любят снимать в Беларуси. И у них есть о чем снимать в Беларуси. У нас есть чем им помочь в этом. На рабочих встречах будем проговаривать сотрудничество между театрами, сотрудничество между нашими мастерами искусств, в том числе народными мастерами. Выставочные проекты совместные, и кино в том числе".

Фильм "Классная" показали сегодня во Дворце кино имени Алишера Навои. Этого узбекского поэта и философа хорошо знают в Беларуси. В Минске есть его памятник. Сюжетная линия, когда молодой специалист по распределению попадает в сельскую школу, оказалась близкой и ташкентскому зрителю. Дни культуры Беларуси в Узбекистане последний раз проходили в 2018-м, все, конечно, успели соскучиться друг по другу.

Церемония открытия Дней культуры Беларуси в Узбекистане прошла в Большом театре оперы и балета. Ансамбль песни, музыки и танца "Белые росы", фольклорная группа "Купалинка" и вокальная группа "Чистый голос". Узбекистан услышал артистов Национального академического народного оркестра им. И.Жиновича и солистов Большого, куда, вероятно, скоро смогут вернуться уже со спектаклем.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

"Концерт диктует свои рамки, свои какие-то принципы. Мы поем в микрофон, но до репетиции я попробовал голос. Хорошая акустика. Я думаю, что интересно было бы здесь спеть спектакль".

Ирина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Меня очень интересуют обменные гастроли, показ новейших постановок. Мы сегодня обсуждали именно это. Я нашла абсолютную поддержку тем предложениям, которые были высказаны. Поэтому я полагаю, что показ здесь балета "Спартак" и оперы "Искателей жемчуга" в Минске - это только первая ступенька того, что будет происходить дальше".