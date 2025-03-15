Валерия Бернатович и Амалия Сухан представят Беларусь на "Славянском базаре в Витебске"

На всю ивановскую пели 15 марта 20 талантливых исполнителей со всей Беларуси. В культурной столице страны - городе Иваново - прошли финалы национального отбора на "Славянский базар в Витебске". Оба вокальных конкурса - взрослый и детский - престижны во всем мире, это трамплин для многих артистов.

В субботу, 15 марта, в Иванове искали не невест, а главные голоса Беларуси, которые зазвучат в июле на сцене "Славянского базара".

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Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XХХIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025":

"Мне, правда, очень приятно, что оценили, что так все получилось. Очень трогательные эмоции, я вся в слезах, потому что неожиданно, очень приятно, и я очень-очень рада! Это самый главный конкурс нашей страны. Для меня это мой личный рост. Я хочу и дальше показывать, что я тоже умею".

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Амалия Сухан, представитель Беларуси на XХIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2025":

"Я просто в шоке! Я шла к этому второй год подряд. Теперь я точно понимаю, что это все не зря. Как только закончился отбор на "Славянский базар", чуть-чуть что-то не получилось, и я поняла, что самый мой главный враг - это мое волнение. Я научилась с ним бороться, научилась как-то себя успокаивать. Меня поддерживали за кулисами, меня поддерживали мои прекрасные девочки, которые выступили со мной, и, конечно же, мне это очень помогло".