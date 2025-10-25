3.67 BYN
Юбилейный "Золотой шлягер" примет Могилев: главным событием традиционно станет гала-концерт
Автор:Редакция news.by
Самое ожидаемое музыкальное событие осени - юбилейный, 30-й "Золотой шлягер"- примет Могилев 26 октября.
Концертную программу подготовили на любой вкус и возраст на многочисленных площадках фестиваля. Главным событием традиционно станет гала-концерт с участием артистов из Беларуси, России, Грузии и Италии.
В программе заявлены известные и полюбившиеся многим поколениям имена: Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Александр Малинин, Лариса Долина, Олег Газманов.
В рамках фестиваля также пройдут концерты оркестровой музыки, танцевальные и поэтические вечера, а также литературно-музыкальная встреча с поэтами Беларуси.