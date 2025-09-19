Звездные артисты, яркие премьеры, дегустации. Заславль приглашает на "Дожинки-2025"

Праздник, который объединяет своим неповторимым характером и колоритом. В Минской области 20 сентября пройдут "Дожинки".



В этом году у центрального региона особый повод для гордости. Его аграрии намолотили более 2 млн 200 тыс. тонн зерна. И это самый весомый результат страны.



На фестиваль-ярмарку тружеников села в Заславль приедут тысячи участников и гостей со всей страны. Ждем яркие премьеры - это открытие социально значимых объектов. Среди них молодежный парк, краеведческий музей в формате open-air, клуб юного патриота. Ожидаются дегустации, широкая музыкальная программа и звездные артисты.