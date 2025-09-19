3.64 BYN
Звездные артисты, яркие премьеры, дегустации. Заславль приглашает на "Дожинки-2025"
Праздник, который объединяет своим неповторимым характером и колоритом. В Минской области 20 сентября пройдут "Дожинки".
В этом году у центрального региона особый повод для гордости. Его аграрии намолотили более 2 млн 200 тыс. тонн зерна. И это самый весомый результат страны.
На фестиваль-ярмарку тружеников села в Заславль приедут тысячи участников и гостей со всей страны. Ждем яркие премьеры - это открытие социально значимых объектов. Среди них молодежный парк, краеведческий музей в формате open-air, клуб юного патриота. Ожидаются дегустации, широкая музыкальная программа и звездные артисты.
20 сентября все мероприятия на "Дожинках" в Заславле начнутся в 11:00. Добраться на праздник хлеборобов можно и на общественном транспорте. С автовокзала "Центральный" и от Каменной горки будут курсировать специальные автобусы. Будут ходить и электрички.