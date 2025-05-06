Лукашенко вручил вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны"

Беларусь никому не позволит переписать героическую историю советского народа. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю 9 Мая. Оно прошло во Дворце Республики. Слова Президента были о памяти, о нашей истории, о наших людях и героях. Александр Лукашенко в первую очередь подчеркнул важность празднования Дня Победы. Из-за рубежа все чаще звучат мысли: прошло 80 лет... может хватит? Однако ответ был однозначный - белорусы обязаны передавать эту правду из поколения в поколение. В разгаре не просто передел мира, а настоящая война за умы людей.

Победный май вот уже 80 лет отзывается в сердцах наших людей особыми чувствами. С одной стороны - радость за подвиг, который невозможно забыть. С другой - до сих ощущаем неизменную горечь потерь. Война так или иначе оставила след в каждой белорусской семье.

Последние дни пронизаны торжествами по случаю великой даты. Во Дворце Республики собрались приглашенные на торжественное собрание. Государственные люди и общественники, молодежь и ветераны, которых с каждым днем все меньше.

8 десятилетий спустя Беларусь помнит! Речь Президента в этот вечер была продолжением тех мыслей, что уже звучали в легендарном Сталинграде. Несмотря на сотни мероприятий, в эти майские дни идет смена поколений - уходят творцы Победы и те, кто может из первых уст донести правду о страшных событиях того времени.

Все эти категории, группы людей по-разному воспринимают эту войну и нашу Победу, как и случившееся в жизни вообще каждый воспринимает по-своему.

"Есть, правда, еще одна группа людей. Стоит ли о ней сегодня говорить? К ней относятся наши беглые и те, кто сегодня унаследовал ген фашизма. Те, кто сбежал за океан и дальше. Они оттуда нам советуют. Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо 80 лет. Может, не надо? Зачем все это? Как некоторые красиво нам оттуда советуют: "Пусть они спокойно спят". Те почти 30 млн советских людей и других из Европы. 30 млн погибших китайцев, сражавшихся против японского милитаризма. 30 млн. А вообще уже называют цифру от 70 до 100 млн погибших во Второй мировой войне. 80 лет. Еще раз повторяю: может быть, хватит? Может быть, не надо? Зачем все это: мероприятия, торжественные собрания и неторжественные, парады, порой с риском (особенно это актуально сегодня для Москвы). Может, действительно пусть спят спокойно?" - задался вопросом глава государства.

Тем более, будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению. Мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то. Государственные служащие, которые организовывают эти мероприятия по разнарядке. Это недопустимо, особенно если это касается детей и молодежи. Делают не от души, не от сердца. Есть и такие среди нашего брата. Поэтому еще важнее и актуальнее вопрос: может быть, хватит? Нет, дорогие мои, не хватит! Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы это не повторилось больше. Я уже говорил в Хатыни: забудем дорогу к памятникам, забудем дорогу в Хатынь - это к нам придет. Мы этого не хотим. Об этом говорил на святой сталинградской земле. Мы этого не хотим! Поэтому мы все это делали, делаем и будем делать. Это ответ тем, кто нас красиво или втупую, напрямую старается отвернуть от этой Великой Победы. А если повторится? А если повторится - чтобы мы понимали, что до нас были люди, которые, не жалея своей жизни, всего святого, что у них есть, защищали эту землю, защищали свою страну. Защищали своих родных, близких, детей, любимых. И они явили нам примеры этой защиты", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что ради Победы советские граждане порой сознательно шли на виселицы, закрывали своей грудью доты, воевали и жертвенно погибали. "Они шли не боясь. Это примеры для нас. И они сегодня за рубежом этого страшно боятся", - заметил Президент.

Глава государства высказался на данную тему еще и с чисто человеческой точки зрения, в том числе в религиозном контексте: "Миллионы людей, ушедших от нас, они там - на небесах. И верующие и неверующие согласятся со мной, что со временем и мы будем там. Такова жизнь. И каково будет, если мы с ними встретимся? Если мы не будем ценить их подвиг, если мы не будем чтить их память, если мы не будем их благодарить каждый день за тот подвиг, который они совершили во имя нас прежде всего, чтобы мы жили? Какими глазами мы будем тогда смотреть на них? Это просто по-человечески".

Он отметил, что есть группа людей, для которых те далекие события - "естественный ход событий, с той точки зрения, что они сами были творцами Победы".

Другая часть, к которой, по словам Лукашенко, он себя относит - это "дети тех, кто воевал". Существует и еще одна - последующие поколения, те, кто уже не слышал рассказы участников войны, а воспринимает все через памятники и музеи.

"Есть, правда, еще одна группа людей… К ней относятся наши беглые и те, кто сегодня унаследовал ген фашизма. Те, кто сбежал за океан и дальше. Они оттуда нам советуют", - добавил Президент. Лукашенко пояснил, что эти люди считают, будто не надо уже праздновать День Победы, ведь прошло 80 лет, а погибшие "пусть спят спокойно". Якобы не нужно парадов, в которых якобы есть риски, особенно для Москвы.

Рассуждая о праздновании 9 Мая, Президент отметил, что есть и такие люди, которые относятся ко Дню Победы формально.

"К моему большому стыду и сожалению - мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредовано через кого-то… Особенно это касается детей и молодежи. По разнарядке. Надо вот столько - выделим такое количество людей, пойдем сходим к памятнику… Делают не от души, не от сердца. Есть и такие среди нашего брата", - сказал Президент.

Однако он подчеркнул, что праздновать День Победы нужно обязательно, чтобы не повторилось прошлое.

"…Мы это делаем, чтобы не повторилось это больше. Я уже говорил в Хатыни. Забудем дорогу к памятникам, забудем дорогу в Хатынь, это к нам придет. Мы этого не хотим. Об этом я говорил не святой сталинградской земле. Поэтому мы это делали, делаем и будем делать", - заявил Лукашенко.

Ответ Президента категоричный - оставить подвиг народа пылиться в кладовой истории никто не позволит! Тем более что новая война уже началась... Настоящая битва за умы наших людей. Информационное поле давно стало полем боя за правду.

"Заточены российские воины воевать против нацизма, свои жизни не жалея. Почему, откуда? Вот этого те, кто сегодня бряцает оружием на наших границах, больше всего боятся", - отметил Лукашенко.

При этом он отметил, что для того, чтобы Запад смог развязать войну против Беларуси и России, ему сначала придется отобрать у белорусов и россиян "память и головы".

"Но как только они сделают это - может, это после меня уже будет, ждите новой войны", - предупредил белорусский лидер.

Уже сейчас, по словам Лукашенко, идет война в масс-медиа за умы, сердца и головы.

"Она, эта война, началась. И мы ее сегодня ведем. Слава богу, пока справляемся", - сказал он.

Нужно ценить героические усилия наших предков, так как мы хотим, чтобы потом нас ценили наши дети. Эту простую и понятную философию жизни Президент пытается донести до каждого.

Александр Лукашенко акцентировал, что сегодня мы неслучайно и как никогда ранее актуализировали тему Великой Победы, и объяснил, почему, потому что они готовятся к войне. И это уже на наших границах. Я не хочу вас запугивать. Вы не волнуйтесь, войны завтра не будет. Но зачем тратить миллиарды долларов нашей славянской соседке на оружие? Зачем? Зачем такие деньги тратить, чтобы в нищете жили свои люди, если ты не собираешься воевать? Вопрос риторический. Они хотят сегодня отнять нашу память.

Президент справедливо отметил, что белорусское общество сегодня как никогда монолитно и едино.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мы, пережив 2020 год, поняли, что может быть. Видя то, что происходит на юге в нашей братской Украине, мы тем более понимаем, какова страшная судьба этой войны. И мы этого допустить не должны. Поэтому мы должны четко понимать: если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших людей, наших детей, нашей молодежи - мы обойдемся без войны.

Несмотря на большое число гостей, этот вечер стал лучшим местом для проникновенных слов Президента. Из года в год отдаем дань героическому прошлому, чтобы защитить наше будущее и настоящее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Празднуя День Победы, каждый год мы мысленно возвращаемся в прошлое - невыносимо болезненное и беспримерно героическое. В нем уроки, которые помогают нам смотреть на свою историю, свое настоящее и свое будущее. И смотреть без иллюзий! Нам, славянам, как и остальным "не арийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Нам приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения. Задолго до июня 41-го. Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1132 дня. Мы еще не все могилы нашли. И в Беларуси, и в России. Не говоря о тех странах, власти которых ведут другую статистику: вскрывают, уничтожают и прячут следы преступлений нацистов, - сказал глава государства. - Мы уже никогда не посчитаем казненных, чьи останки оккупанты на бегу, убегая отсюда, откапывали, сжигали, перемалывали гусеницами танков, равняя прах с землей. Жгли и учетные книги, которые вели с немецкой педантичностью, фиксируя каждого убитого.

Прокуратура уже несколько лет расследует вопиющие факты геноцида белорусского народа. Вскрывают новые детали фашистских преступлений - тысячи заживо сожженных и замученных женщин, стариков, детей... Уничтожали семьями... Неизвестные до этого момента подробности настолько ужасны, что кажется, придется говорить не о каждом третьем, а о каждом втором...

Глава государства напомнил, что Великая Отечественная война - далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Под ширмой религиозных и идеологических расхождений к нам, белорусам, и через нас тогда и столетиями раньше шли "освобождать" обширные и богатые ресурсами земли. Освобождать от нас. Под свои народы. Под будущее без славянского мира. Нас даже как колонию не рассматривали. Это был геноцид. Хладнокровный и циничный. Последний поход объединенной свастикой Западной Европы на восток по своей жестокости превзошел все известные в истории войны. Но масштаб всенародного сопротивления поверг противника в шок.

Советский народ героически сопротивлялся натиску врага. И на поле боя, и в подполье. Не жалея себя наши люди делали все, чтобы враг был повержен. Даже совсем еще юные мальчишки и девчонки мужественно сражались рядом со взрослыми. А еще - титанический труд в тылу. Слагаемых Победы было много.

Глава государства констатировал, что Беларусь понесла невосполнимые потери, но при этом мы помним.

- Наши герои ушли, чтобы мы, следующие поколения, никогда не познали боль утрат и горе. Они ушли, чтобы мы могли родиться. Чтобы мы жили. Поэтому Беларусь помнит.

Мы бесконечно гордимся самоотверженными людьми, принявшими удар у стен Брестской цитадели, насмерть стоявшими на подступах к Минску и Могилеву, в болотах и топях Полесья, подчеркивает Президент:

- Здесь, на родной земле, вопреки страшным потерям, зарождалась воля к Победе. Фотоснимки десятков сожженных немецких танков на Буйничском поле, опубликованные в первые месяцы войны, дали советскому народу веру в то, что враг будет разбит. И Беларусь сражалась. Сражалась на фронте, в партизанских отрядах, в подполье. Мы знаем, что живем на непокоренной земле. Не было ни дня, чтобы враг чувствовал себя здесь хозяином: в него стреляли руины, леса, болота, овраги и подвалы.

Мы не устанем благодарить бывшие советские республики, чьи сыновья и дочери сражались за каждый метр белорусской земли как за свой родной дом, акцентировал Александр Лукашенко:

- Мы, белорусы, никогда не предадим это закаленное в бою братство. Имена павших героев навсегда остались в нашей жизни.

Сегодня Александр Лукашенко снова напомнил, что юбилей Великой Победы празднуется в непростое время. В разгаре - новый передел мира.

9 мая тысячи цветов и венков лягут к подножиям монументов и небольших обелисков, которыми усеяна белорусская земля и которые до сих пор бережно оберегают - так же как и память. Белорусы не позволят переписать героическую историю советского народа. И сегодня это святая обязанность наследников поколения победителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Дорогие наши ветераны! Вы - герои! Сильные и непокоренные! Величие вашего подвига придает нам, вашим детям, внукам и правнукам, силы для новых достижений во имя мира на родной земле. Низкий вам поклон. Поздравляю вас с Днем вашей Победы! Поздравляю всех нас с праздником, который подарил нам жизнь и свободу!

Это был лучший момент для того, чтобы вручить вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" белорусским городам. Кобрин, Речица, Славгород, Слоним, Смолевичи, Сенно... Те, кто показали пример подвига и всенародного сопротивления.