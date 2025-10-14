Александр Лукашенко подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/974725b9-b55b-4302-a955-e7b07dfe3a35/conversions/a4b3d009-9219-43d0-92cc-a1a288251860-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/974725b9-b55b-4302-a955-e7b07dfe3a35/conversions/a4b3d009-9219-43d0-92cc-a1a288251860-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/974725b9-b55b-4302-a955-e7b07dfe3a35/conversions/a4b3d009-9219-43d0-92cc-a1a288251860-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/974725b9-b55b-4302-a955-e7b07dfe3a35/conversions/a4b3d009-9219-43d0-92cc-a1a288251860-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Один из них - протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Его реализация позволит на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в органы местного самоуправления).