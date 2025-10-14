3.69 BYN
Лукашенко: Развитие фармацевтики и микробиологии - значимый фактор сохранения здоровья нации
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации - одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в Беларуси, но и за ее пределами.
"Убежден, что и в дальнейшем ваши верность профессии, ответственность и целеустремленность будут способствовать результативной работе отрасли и выполнению всех поставленных задач", - подчеркнул глава государства.
Президент пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, мира, благополучия и успехов в нелегком труде на благо родной Беларуси.
Поздравление Президента работникам фармацевтической и микробиологической промышленности
Работникам фармацевтической и микробиологической промышленности
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации - одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны.
Благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Убежден, что и в дальнейшем ваши верность профессии, ответственность и целеустремленность будут способствовать результативной работе отрасли и выполнению всех поставленных задач.
Желаю вам здоровья, мира, благополучия и успехов в вашем нелегком труде на благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
15 октября 2025 года