Беларусь и Китай подписали декларацию, которая откроет новые перспективы для вузов двух стран
Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере образования. В Минске подписана декларация, которая откроет новые перспективы для вузов двух стран.
Документ направлен на углубление научно-технического сотрудничества и культурного обмена. Особое место в нем занимает тема сохранения исторической памяти - оценка вклада белорусского и китайского народов в победу во Второй мировой войне. Но главная задача декларации - создать прочные, долгосрочные механизмы для такого партнерства.
Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров вузов:
"Мы постепенно наращиваем направление, по которому совместно работаем. Это уже не только научные исследования, это и проблемы, связанные, например, с цифровизацией образования. Это опыт китайской инновационной деятельности, развитие образовательных программ. Декларация, по сути, это очередной значимый шаг в развитии белорусско-китайских отношений в сфере высшего образования".
Декларация подписана в рамках 3-го заседания Китайско-белорусской ассоциации университетов. Участники - представители вузов двух стран - определяют приоритеты взаимодействия в сфере высшего образования и науки, ставят задачи на следующий год.
Один из итогов встречи - открытие совместной лаборатории БГУ и Даляньского политехнического университета в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Также в планах заключение 13 договоров о сотрудничестве.