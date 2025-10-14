Беларусь и Китай подписали декларацию, которая откроет новые перспективы для вузов двух стран

Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере образования. В Минске подписана декларация, которая откроет новые перспективы для вузов двух стран.

Документ направлен на углубление научно-технического сотрудничества и культурного обмена. Особое место в нем занимает тема сохранения исторической памяти - оценка вклада белорусского и китайского народов в победу во Второй мировой войне. Но главная задача декларации - создать прочные, долгосрочные механизмы для такого партнерства.

Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров вузов:

"Мы постепенно наращиваем направление, по которому совместно работаем. Это уже не только научные исследования, это и проблемы, связанные, например, с цифровизацией образования. Это опыт китайской инновационной деятельности, развитие образовательных программ. Декларация, по сути, это очередной значимый шаг в развитии белорусско-китайских отношений в сфере высшего образования".

Декларация подписана в рамках 3-го заседания Китайско-белорусской ассоциации университетов. Участники - представители вузов двух стран - определяют приоритеты взаимодействия в сфере высшего образования и науки, ставят задачи на следующий год.



