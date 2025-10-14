"Первопричины остаются" - политолог Корнилов об урегулировании палестино-израильского конфликта

Оптимизм ли, но тема Ближнего Востока перебила и американскую, и европейскую внутреннюю повестку в прессе. Проблемы Европы и США оказались на втором плане. Упор сделан на политиках и их решениях на саммите в Египте. Хотя вопрос о мире в Газе все еще остается открытым.

"Листая сегодняшнюю западную прессу, европейскую, американскую, всюду ликующие израильтяне, кое-где еще ликующие палестинцы. О шатдауне все и забыли. Хотя, казалось бы, это такое событие для Америки. Трампу удалось (что значит опытный шоумен) отвлечь внимание своей же собственной публики от этой серьезной проблемы для собственного правительства. Я думаю, что весь этот шум, он, конечно, сойдет в конце концов. Принесет ли это прочный мир в Газу? Вот тут я сомневаюсь, как и многие другие аналитики. Поскольку первопричины этого конфликта все равно остаются, они сохранятся надолго. И пока что не видно никакого реального выхода из данной ситуации на ближайшее время".