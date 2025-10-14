Лукашенко: Политика возобновления отношений с США должна строиться в белорусских интересах

14 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. На повестке - сотрудничество с нашими западными соседями. А по линии спецслужб оно очень интенсивное.

Решаются острые вопросы, в том числе экономические. Все на основе уважения интересов партнеров. Еще один вопрос - Украина и наша роль в урегулировании конфликта с учетом погруженности в ситуацию. США видят нас в этом процессе. Что касается дальнейших шагов по сотрудничеству с американцами, как подчеркнул Александр Лукашенко, наша политика взаимодействия должна строиться исключительно в белорусских интересах.

Впрочем, это относится к любым контактам. Исключительно прагматичный добрососедский подход не в ущерб национальным приоритетам.

Международная повестка во Дворце Независимости

Вторник, 14 октября, во Дворце Независимости Президент посвятил международной повестке. На разговор, точнее, как скажет сам Александр Лукашенко, чтобы посоветоваться, приглашен интересный состав: премьер-министр, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, генпрокурор и глава КГБ.

Наш Президент в Душанбе на днях комментировал и вероятность поставок "Томагавков" Украине, и действия Зеленского, которые явно буксуют переговорный процесс. Давно не было новостей о белорусско-американском сотрудничестве. Но это "затишье" лишь информационное.

Иван Тертель, председатель Комитета госбезопасности Беларуси:

"Белорусско-американские контакты продолжаются. Это находится в русле стратегических интересов и Республики Беларуси, и американской стороны. Идут переговоры, идут положительные тенденции, но мы понимаем, что у каждой страны есть свои национальные интересы, у нас они тоже есть, поэтому их отстаиваем. И это позиция главы государства".

Как приход к власти Трампа изменил международную повестку

После прихода к власти администрации Трампа очень многое, если не все, поменялось в международных отношениях. Трамповская политика мира Беларуси очень близка. Мы ценим роль президента США как посредника в российско-украинском конфликте и его помощь на Ближнем Востоке.

Лукашенко отметил, что приход в США к власти администрации Дональда Трампа привел к тому, что международные отношения начали очень быстро меняться.

"Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов. Последние события на Ближнем Востоке при всех недостатках (как бы тут ни упражнялись отдельные его противники и политологи) - это решительный и серьезный шаг, который остановил боестолкновение и войну, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надо отдать должное. Конечно, еще предстоит немало сделать. Делали мы десятилетиями и чуть ли не целый век там порядок наводили. Так ничего и не сделали (прежде - прим. ред.)".

"Я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства. Может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить", - сказал белорусский лидер.

Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Несмотря на все усилия по достижению мира, Трамп не получил Нобелевскую премию. В итоге ее обладателем стала оппозиционный венесуэльский политик. Это решение нобелевского комитета наш Президент назвал глупостью и близоруким решением. Хотя чего ждать от политизированной структуры, которая раздает премии "лишь бы кому".

Лукашенко назвал Нобелевскую премию политизированной структурой

"Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете - прим. ред.)", - сказал глава государства.

"Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне. И сравнить оппозиционерку из Венесуэлы (ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете). Вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?" - обозначил свою позицию Президент Беларуси.

"Если обещана премия Дональду Трампу в будущем году, значит, мы можем рассчитывать на то, что он будет проводить политику мира. По крайней мере, до вручения ему этой Нобелевской премии. Но то, что он ее получит, это безусловно. Поздравлять его с этим, еще раз подчеркиваю, нам не следует в силу нашего отношения к этой Нобелевской премии", - добавил белорусский лидер.

От возобновления к развитию белорусско-американских отношений

И если раньше мы говорили о возобновлении белорусско-американских отношений, то сейчас звучат формулировки "о развитии". В Беларусь в последнее время зачастили спецпредставители Трампа. Последние переговоры нашего Президента стали максимально публичными. Прозвучали заявления о готовности к "большой сделке" и снятии санкций с "Белавиа". Но по факту оказалось не все так просто.

Александр Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США. "Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, - обратил внимание он. - Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах".

Вместе с тем Беларусь, по словам Президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное. Как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа". "Заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании - прим. ред.), и наши руководители "Белавиа" заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств "Белавиа". И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы "хвосты" эти ликвидировать. Хорошо", - пояснил Александр Лукашенко.

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко о конфликте в Украине: Надо договориться

Еще один вопрос - Украина. Позиция Александра Лукашенко звучит рефреном - надо договариваться и немедленно. Но пока активности в переговорном процессе не наблюдается. И уж точно не Трамп, и даже не западники его тормозят.

Глава государства обратил внимание, что действия Вашингтона проводятся как в контексте урегулирования регионального кризиса вокруг Украины, так и в целях реализации своих интересов в Восточной Европе и в целом в мире. При этом американцы действуют исключительно прагматично и это, по мнению Президента, абсолютно нормально.

"Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - продолжил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь давно и неоднократно публично подчеркивала необходимость мирного урегулирования конфликта. "Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство", - заявил белорусский лидер.

"Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины (да и Беларуси тоже), уже живут каким-то святым духом Пилсудского. Он (недавно Президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. - Прим. ред.) спит и видит дух этот или обуревает его этот дух. До такой глупости… Даже если и так, ты уже помолчи. Ну, это их вопрос, это такие люди", - добавил Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что для Беларуси в вопросе мирного урегулирования по Украине главным является ее сохранение в качестве суверенного и независимого государства, которое должно быть миролюбивым, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться, как и другие независимые государства. "Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир в Украине. Об этом говорилось и во время последних встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает Президент Зеленский", - сказал белорусский лидер.

"Полагаю, что Беларуси как ближайшему союзнику России в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели", - сказал глава государства.

Соседей не выбирают: Беларусь за диалог

Еще одна важная тема - санкционное давление Запада. Политика нашего Президента известна: соседей не выбирают, а диалог в любом случае должен быть. Как бы ни было сложно - в духе добрососедства и... рационализма. Никто не собирается поступаться национальными интересами. Такой же подход и в сотрудничестве с американцами.

"Следует учитывать, что на данный момент в отношении Беларуси со стороны США и их союзников, особенно Европейского союза, продолжают действовать санкции. Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем, - сказал глава государства. - Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле - ничего подобного".

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио заявляли о прекращении финансирования различного рода НПО и прочих "грязных дел". "Но совсем недавно мы об этом узнали, что ничего подобного, - финансирование возобновлено. Ну это их дело, куда тратить деньги. А наше дело - видеть свои интересы", - подчеркнул белорусский лидер.

"С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном, нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем. Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях. Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках", - заявил белорусский лидер.

"Возможно, нам необходимо выработать некий план наших отношений с американцами и решения тех вопросов, которые будут поставлены нами и ими в ходе переговоров. Закрепить это на самом высоком уровне", - добавил Александр Лукашенко.

"Я очень рассчитываю, что в этом узком кругу вы внесете конкретные предложения, выскажете свои мнения с тем, чтобы, возможно (посмотрим, как это будет выглядеть в будущем), мы могли рассмотреть этот вопрос на заседании Совета Безопасности Беларуси. Надо, чтобы эти глобальные вопросы, о которых я сказал, особенно белорусско-американские отношения, были обсуждены более широким кругом и приняты коллективные решения", - заявил Александр Лукашенко.

Тертель о добрососедско-прагматичном подходе Беларуси

И если политический диалог с соседями не складывается, то контакты по линии спецслужб очень плотные. Переговоры идут по самым актуальным вопросам.

Иван Тертель, председатель комитета госбезопасности Беларуси подчеркнул, что позиция Президента Беларуси остается прежней - соседей не выбирают. "Мы всегда с уважением относились к своим соседям, какими бы они ни были, мы никогда не вмешивались в какие-то дела наших соседей. Всегда были настроены на то, чтобы находить консенсус. Позиция главы государства остается той же", - отметил председатель КГБ.

Также он подчеркнул, что Беларусь настроена на диалог, поиск взаимоприемлемых решений с учетом национальных интересов.

Переговорный процесс Беларуси и США продолжается

Переговорный процесс Беларуси и США продолжается. Александр Лукашенко ежедневно погружен в эти вопросы. Участник всех раундов - Иван Тертель - пообещал: скоро мы услышим хорошие новости на этом треке.

"С американской стороной идет очень серьезное обсуждение вопросов у главы государства. И американские партнеры признают, что мы, находясь в этом регионе, и наш глава государства, зная обстановку, серьезно можем вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Поэтому обстоятельный разговор по украинской тематике - это основная повестка, которую мы обсуждаем с американской стороной. Второй трек - это безопасность в регионе. Тоже обсуждение ситуации с американской стороной. Взаимоотношения и между, условно, странами, которые представляют основные интересы Запада, и Республикой Беларусь. В различных сферах - политика, экономика, другие моменты. Этот диалог уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе", - сказал глава КГБ.