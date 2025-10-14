Они совмещают миссию родителей и профессиональные обязанности - расскажем о белорусских мамах

14 октября по всей Беларуси чествуют тех, кто посвятил свою жизнь призванию быть мамой. Только в 2025 году более 450 белорусок удостоены госнаграды - ордена Матери. Многие героини успешно совмещают миссию родителей и профессиональные обязанности.

Расскажем подробнее о белорусских мамах.

С любовью и благодарностью к самым родным

Первые шаги, плохие отметки в школе, разбитое сердце. Переживают за и разделяют вместе с ребенком. Слово "мама" по-разному звучит в разных уголках мира, но именно оно всегда синоним слов "забота" и "любовь".

Сегодня у праздника международный статус. Например, в Бразилии его отмечают во второе воскресенье мая. По популярности торжество уступает лишь Рождеству. В США традиция прикреплять к одежде цветок гвоздики. В Болгарии День матери отмечается совместно с Международным женским днем.

А в Беларуси в Неделю родительской любви для мам торжественные мероприятия во всех регионах страны. В Минске по поручению Президента Александр Турчин вручил госнаграды: ордена Матери, медали Франциска Скорины и "За трудовые заслуги".

Ольга Борисенко, обладатель ордена Матери:

"Мама 5 сыновей, это, наверное, как крепость. Постоянно с большим запасом продовольствия и вооружения. И могу сказать, что девиз мой: это я шагаю по широкой трассе, у меня пять юностей в запасе. Вот так, наверное, с моими мальчишками я проживаю свою жизнь".

В списке награжденных и Елена Грицкевич. В статусе мамы она уже почти 18 лет. Вместе с мужем воспитывают пятерых детей.

Елена Грицкевич, многодетная мама:

"Я считаю, что дети - это благословение. Это дар от Бога. Каждый из них - это личность. И нам, как родителям, нужно увидеть их, увидеть эти их качества сильные, помочь развить их".

"Она очень хорошая хозяйка. Она любимая мама, любимая жена. Я ее люблю. Это мой сильный тыл. И я всегда верю в то, что мы созданы друг для друга", - поделился Александр Грицкевич, многодетный отец.

Искренние поздравления, цветы и музыкальные комплименты для мам 14 октября во Дворце культуры и Купаловском театре.

Светлана Парошина, многодетная мама:

"Большая гордость за эту медаль. Спасибо моей семье. Я ее очень люблю. У меня очень хороший муж, любящий, любящие дети".

"Эти мамы являются примером, как надо относиться к своей семье. Они жертвуют порой собой для того, чтобы их дети стали достойными людьми, для того, чтобы они ни в чем не нуждались. А со стороны государства наша задача делать для этого все необходимое и создавать соответствующие условия", - отметил Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома.

Чествование многодетных матерей Могилевской области

Особые слова благодарности за воспитание детей и трудовые успехи принимали и женщины Могилевской области. Кстати, многодетных матерей в регионе более 12,5 тыс.

Татьяна Клейменова, электромеханик связи Могилевской дистанции сигнализации и связи РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги":

"Меня счастливой делает семья. Пять доченек, мое счастье, мое призвание. И реализация моя как мамы, как жены, как женщины".

"И дочь и сын являются стипендиатами Президентского фонда Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Я счастливая мама, да. У меня замечательные дети, как любая мама, я ими горжусь", - рассказала Ирина Альховик, замдиректора по учебной работе Вязьевской средней школы.

В нашей стране мама чаще живет в городе и имеет высшее или среднее специальное образование, а также воспитывает обычно 2 детей. Также белорусские мамы умело совмещают родительство и карьеру (почти у половины женщин-руководителей есть несовершеннолетние дети).

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Беременную женщину при предоставлении справки о беременности можно перевести на легкий труд. Предоставление социальных отпусков по беременности и родам, а далее отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. Кормящие мамы имеют право на дополнительные перерывы для кормления ребенка, если они в этот период работают. Свободные от работы дни дополнительные родителям, воспитывающим 3 и более детей до 16 лет, либо ребенка с инвалидностью до 18 лет. Гибкие графики работы, дистанционная занятость - все это направлено на поддержку семьи при рождении и воспитании детей".