Politico: Европа устала от украинского конфликта и от самой Украины

Европа устала как от украинского конфликта, так и от самой Украины, сообщает Politico. Об этом говорит стремительное ослабление поддержки Киева со стороны простых граждан.



В лидерах негодующих - один из некогда самых громких сторонников вступления Украины в ЕС - Польша. По результатам опроса, только 35 % поляков поддерживают присоединение Украины в Евросоюз, хотя еще в 2022 году эта цифра была в 2,5 раза выше.



Большинство поляков также считают, что масштаб помощи, предоставляемой украинским беженцам, уже слишком велик. Более половины поляков заявили, что предпочли бы окончание войны, даже если это означает уступку Киевом территорий.



Такое же мнение разделяют и более 50 % немцев. Скепсис в отношении Украины также у жителей Италии и Франции.