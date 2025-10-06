100-летний юбилей празднует участница Великой Отечественной войны минчанка Ядвига Еробкина

Вековой юбилей 6 октября празднует участница Великой Отечественной войны, жительница Минска Ядвига Еробкина. Она служила санитаркой в военно-санитарном поезде, принимала участие в боевых действиях. Воспоминаниями Ядвига Генриховна с готовностью делится с гостями, напоминает, как важно ценить мир. Подарки и теплые слова столетнему юбиляру от министра труда и социальной защиты Беларуси, администрации Первомайского района и общественных организаций.

Кстати, в Первомайском районе 6 человек достигли 100-летия. В Минске оказывают дополнительную поддержку не только ветеранам, но и всем, кто стал свидетелем тех страшных событий. Поздравления с главными государственными праздниками, помощь по хозяйству. Заботой и вниманием окружают всех людей почтенного возраста.