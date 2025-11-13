13 ноября в Минске проходит международная конференция по вопросам противодействия киберпреступности

"Мошенники постоянно совершенствуют свою деятельность, находят новые пути воздействия на граждан для того, чтобы завладеть деньгами. Помимо того что мы расследуем уголовные дела по событиям, которые уже совершились, естественно, огромный пласт работы - профилактика. Мы пытаемся и с помощью СМИ донести людям, что не нужно попадаться на провокации, верить на слово. Если люди не будут сами себя защищать, нам будет тяжелее".