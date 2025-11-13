3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
13 ноября в Минске проходит международная конференция по вопросам противодействия киберпреступности
Белорусский опыт борьбы с киберпреступностью востребован у зарубежных коллег. Об этом заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.
13 ноября в Минске проходит международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия киберпреступности. СК Беларуси активно сотрудничает с коллегами из России, Казахстана в этом направлении.
Один из примеров - ликвидация преступной организации в России, которая занималась выманиванием денег у граждан практически всех стран. Преступники задержаны, пятерым белорусам возмещен ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
"Мошенники постоянно совершенствуют свою деятельность, находят новые пути воздействия на граждан для того, чтобы завладеть деньгами. Помимо того что мы расследуем уголовные дела по событиям, которые уже совершились, естественно, огромный пласт работы - профилактика. Мы пытаемся и с помощью СМИ донести людям, что не нужно попадаться на провокации, верить на слово. Если люди не будут сами себя защищать, нам будет тяжелее".
Особое внимание в Беларуси уделяется противодействию и раскрытию незаконных схем с использованием IT. По решению главы государства в СК создано спецподразделение по борьбе с киберпреступностью.