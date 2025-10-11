14 октября нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно

Нотариусы Беларуси 14 октября будут консультировать бесплатно, сообщил пресс-секретарь Белорусской нотариальной палаты Юрий Лукашевич, информирует БЕЛТА.

Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня матери и Дня отца, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны.

В течение рабочего дня многодетные родители и родители детей-инвалидов при личном обращении к нотариусу смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по оформлению наследственных прав, доверенностей, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей и др.

Проведение в ходе правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.