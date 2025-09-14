14 сентября - Международный день памяти жертв фашизма

14 сентября - День памяти жертв фашизма. Середина сентября выбрана не случайно - на первый месяц осени приходятся две ключевые даты Второй мировой войны: день ее начала и день завершения.

В борьбе за Родину не пали духом

За годы самой кровопролитной в мировой истории войны, развязанной фашистской Германией, погибло более 55 млн человек. Из них 27 млн - советские граждане. Только в Освенциме, крупнейшем нацистском лагере, зверски уничтожено более 4 млн человек.

На территории Беларуси действовало более 500 лагерей смерти. Наиболее крупные из них находились в Минске - в районе Немиги и в Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В них было уничтожено около 3 млн мирных жителей.

В Беларуси сохранению исторической правды уделяется особое внимание. Ребят с самого раннего возраста учат бережному отношению к прошлому, и помогают в этом школьные музеи.

Интерактивный музей "Дети мира - о войне и мире" действует в 50-й гимназии Минска. А его открытие - результат настоящего единства школьников и педагогов. Ребята помогали искать экспонаты, собирать данные и готовить экспозицию к открытию. Представлены артефакты, фотографии и документы.

Иван Мельников, учитель истории гимназии № 50 г. Минска:

"В этот день мы с ребятами проводим различные лекционные часы, экскурсии в нашем музее, посещаем информационные часы в классах, чтобы рассказать о том, что происходило в прошлом, о проблемах геноцида".

"Очень важно изучать историю, потому что это наша память, это наши предки, и благодаря им мы можем развивать дальше нашу страну", - отметила учащаяся минской гимназии № 50 Дарья Качицкая.

Александр Ковалев, учащийся гимназии № 50 г. Минска:

"Я считаю создание подобных музеев в пределах гимназии уникальной возможностью и отличным способом заинтересовать детей историей".