16 января зрители выберут тройку суперфиналистов "Фактор.by"
16 января в прямом эфире самого рейтингового музыкального шоу Беларуси - "Фактор.by" - выберут тройку суперфиналистов. Кто продолжит борьбу за победу в проекте, определится вечером на "Беларусь 1".
В этом эфире всех ждут сюрпризы: креативная команда вместе с постановщиками готовит два номера для каждого артиста. Названия песен и детали постановок не разглашаются. Интрига раскроется в конце трансляции.
"Дорогие зрители, я надеюсь, что вы будете голосовать за меня, а я буду вас радовать своими выступлениями. Спасибо. Мой номер 08", - пообещал финалист шоу "Фактор.by" Шамхал Хачатурян.
"Я никого не буду ни о чем просить. Не надо за меня специально голосовать. Если вам нравится, голосуйте. Я только рад", - сказал финалист шоу "Фактор.by" Клим Астрамович.
"Дорогие зрители Республики Беларусь! В эту пятницу, 16 января, в 20:45 включайте, пожалуйста, телеканал "Беларусь 1". Если мой номер 10 вам понравится, я буду всем сердцем ждать ваши голоса! Спасибо огромное!" - отблагодарил финалист шоу "Фактор.by" Ибрагим Карасов.
На решающую огневую вышли четверо финалистов: Ибрагим Карасов, Клим Астрамович, Шамхал Хачатурян и единственная леди на этом этапе - Алина Гулевич.
Линии для голосования откроются в прямом эфире во время шоу. Стоимость звонка и СМС - всего 50 белорусских копеек. Не упустите шанс помочь сделать выбор лучших талантов.