Как в Европе меняется отношение к энергетике, рассказал главред Baltnews Стариков

"Проблема европейского менталитета - то, что осознание каких-то базовых вещей к европейцам приходит очень и очень долго. Они сильно заидеологизированы. Они любят верить в какую-то ерунду, в какие-то байки. Они падки на маркетинг, падки на пиар, падки на такое доктринерство политическое или энергетическое. И даже прибалты это поняли. Есть очень показательный кадр, как на прибалтийских свалках гниют, ржавеют сотнями, тысячами эти большие ветрогенераторы и солнечные панели. Это такое кладбище имени Греты Тунберг - прибалтийская свалка. Архитектура зеленой энергетики".

"Мы видим отношение Чехии, которая совершенно уверенно идет к строительству новых ядерных реакторов, несмотря на все судебные препоны, которые были, несмотря на, так скажем, IP-конфликт с компанией "Вестингауз". В Венгрии в феврале намерены провести первую заливку бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. На атомной электростанция "Пакш" за все время ее существования не произошло ни одного ядерного инцидента. По шкале INES (есть такая международная шкала уровня радиационной и ядерной опасности атомных энергетических объектов) - строго ноль. Поэтому выбор здесь был достаточно простой. Вот эта зеленая эйфория, уверенность о том, что на альтернативных прерывистых источниках генерации можно обеспечить развитие энергосистемы стабильно и надежно, постепенно сходила на нет. Видимо, профессиональные энергетики все-таки получили право голоса. Закончились все эти антиядерные настроения тем, что в Европе вынуждены были признать, что без стабильной базовой генерации ничего не получится", - отметил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.