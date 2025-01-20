21 января в Беларуси начинается досрочное голосование на выборах Президента

В самую активную фазу выходит электоральная кампания. Завтра, 21 января, в Беларуси начинается досрочное голосование. Это общемировая практика, которая в первую очередь удобна для избирателя.

С открытием участков для голосования, ровно в 12, также начнет свою работу Центр общественного наблюдения за выборами. Представители общественных организаций будут в оперативном режиме информировать СМИ обо всем, что происходит на участках. А интерес к выборам в Беларуси сегодня ощущается абсолютно с разных континентов. Это подтверждает география аккредитованных в инфоцентре ЦИК журналистов - Катар, Венесуэла, Франция, Россия. Это крупнейшие мировые медиа, больше 8 сотен журналистов. Открытие инфоцентра запланировано на 24 января. Очевидно впереди насыщенная неделя, дни, когда объединяется вся Беларусь.

21 января - старт досрочного голосования

Досрочное голосование в Беларуси - это не изобретение национального законодательства, а общемировая практика, и электоральный опыт показал ее удобство прежде всего для избирателей. Про удобство и количество участков по всей стране - 5325. Сегодня там готовность номер 1.

В списках избирателей почти 7 миллионов человек

Сверить списки избирателей - это, пожалуй, самое объемное, что предстояло сделать членам избирательных комиссий - число избирателей по стране приближается к 7 миллионам. Но окончательная цифра будет известна только по итогам. Согласно спискам, (с небольшим запасом) на участки доставлены бюллетени. Стоит помнить, что взамен испорченного избирателю выдадут лишь один.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"В бюллетене расписаны не только написанные фамилии кандидатов в президенты, но и биографические данные, а также порядок голосования, в том числе и предупреждение, что выносить за пределы участка для голосования бюллетень запрещено, как и осуществлять фото-, видеосъемку заполненного бюллетеня".

После передачи бюллетеней все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану. Там расставлены кабинки для голосования, а урны готовы к опечатыванию. Но это завтра за несколько минут до открытия. Традиционно этот момент в поле зрения наблюдателей. Сегодня завершилась аккредитация национальных - это порядка 40 тысяч человек. В числе международных 456 наблюдателей из 49 стран мира. Многие приступили к наблюдению задолго до открытия участков и начала досрочного голосования.

Алим Джаксыбеков, наблюдатель от миссии СНГ (Казахстан):

"Коллеги выезжали во все регионы. Мы проработали во всех регионах, мы встречались со всеми представителями штабов, руководством штабов кандидатов, мы встречались с самими кандидатами, поэтому практически все избирательные участки так или иначе охвачены. По крайней мере, во всех регионах мы побывали, и не на одном участке".

Особая категория избирателей - впервые голосующие - для них подготовили сувенирные книги "Символы суверенной Беларуси". В издании 23 символа. Многие из них имеют давнюю историю. И на этом внимание к тем, кто проголосует впервые, не ограничивается.

Акция "Твой голос первый"

Ярко, громко, организованно - так страна входит в досрочное голосование. Да, начинается оно завтра в 12, но ведь настроение создают накануне. Символично БРСМ в канун запустил акцию "Твой голос первый" для впервые голосующих. А таковых по стране порядка 88 тысяч.

С учетом того, что в феврале в Беларуси состоялся единый день голосования, в этом списке те, кому за последний год исполнилось 18. И кажется, в таком юном возрасте сложно взвесить и определиться, но мысли, которые звучат и гражданская позиция, в которой чувствовалась твердость, говорят об обратном.

Проект "Твой голос первый" БРСМ неслучайно запускает в канун досрочного голосования - повод напомнить об их конституционном избирательном праве, да и в целом повысить электоральную активность.

Фирменный мерч - модная фишка акции - его вручат всем впервые голосующим прямо на участках. А вообще если посмотреть внимательнее, среди аксессуаров участников нашли и вот такой, напоминающий и об онлайн-формате мероприятия.

Юлия Кирпиченко, координатор Республиканской акции "Твой голос первый":

"Молодые люди, которые являются впервые голосующими, также имеют право поучаствовать в конкурсе "Молодежь голосует". Мы организовали этот процесс так, что одна из номинаций будет позволять молодым ребятам фотографироваться в наших подарках и отмечать их под хэштегами, размещать в социальных сетях, на личных аккаунтах и принимать участие в конкурсе на призы и подарки от наших партнерских и спонсорских организаций".

21 января начинает работу Центр общественного наблюдения

Завтра параллельно с открытием участков для голосования в Беларуси начинает работать Центр общественного наблюдения за выборами. В оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках.

Вадим Грачев, зампредседателя федерации профсоюзов Беларуси:

"Практика активного участия общественных организаций и объединений нашей страны политических партий в работе Института национального наблюдения для нас не новая. Мы это уже реализовывали в рамках республиканского референдума по внесению дополнений в Конституцию нашей страны и в единый день голосования. Сегодня система национальных наблюдателей позволяет, на наш взгляд, контролировать процесс голосования на каждом участке и помогать разрешать те конфликтные ситуации, которые на них могут сложиться".