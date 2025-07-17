Как быстро в Минской области продвигается ремонт дорог для комфортной жизни в агрогородках

Хорошие дороги - бренд Беларуси. Это сразу отмечают все иностранцы, когда проезжают по нашим трассам. А если заехать чуть глубже? Усилия государства сейчас направлены на то, чтобы постоянно повышать уровень жизни на селе. Как продвигается ремонт дорог, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Начнем с трассы Р1. По пути на Дзержинск водители могли повернуть к агрогородку Петковичи и попасть на плохой участок дороги. Но это было раньше, ситуацию исправили в 2025 году.

Сам агрогородок довольно крупный - здесь живет почти полтысячи человек. Большинство из них пользуются этой дорогой: часть была в асфальте, но чуть больше километра оставалось в гравийном исполнении.

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Николай Кишкурно, начальник филиала КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ № 210":

"В мае мы выполнили асфальтирование гравийного участка (1,1 км) - это подъезд к Петковичам и деревне Шатилы. Выполнили подсыпку, песчано-гравийными смесями укрепили и положили 8 см асфальта шириной 6 м. Потом выполнили устройство обочин, установили недостающие знаки и для безопасности движения нанесли разметку. Дорога эксплуатируется уже 2 месяца, состояние удовлетворительное, я бы даже сказал, хорошее".

Работы выполнили за 2 недели. С соблюдением всех требований по безопасности. И конечно, особое внимание уделили качеству.

Такие же акценты сделаны и при строительстве дороги в Борисовском районе. За десятки километров от самого районного центра и трассы М1 находятся два достаточно крупных населенных пункта - Велятичи и Оздятичи. А между ними дорога, которая явно не соответствует высокому статусу агрогородков.

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По песчаной дороге сейчас ездит и автобус, причем несколько раз в день. Водителю и пассажирам можно только посочувствовать. Но именно они в первую очередь и оценят качество нового полотна. Ждать осталось недолго: объект обещают ввести к 1 сентября.

Учитывая важность и необходимость сделать все вовремя, работы идут фактически в режиме нон-стоп. Но важно скрупулезно соблюдать технологию. И хоть лето преподносит свои погодные сюрпризы, на сроки это повлиять не должно.

"На данный момент надо сделать усиление земполотна и исправление профиля. В последующем будем укладывать асфальтобетонное покрытие между двумя агрогородками. Чтобы исключить движение жителей по кругу 25 км. Здесь кратчайший путь - буквально 8 км", - обозначил начальник филиала КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ № 122" Николай Макарец.

Валентин Вовченко и Антон Малюта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/964aacfe-96d7-4ced-8d23-2db7f1e7a165/conversions/c292a573-7bbc-4b45-a53d-26369b428e16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/964aacfe-96d7-4ced-8d23-2db7f1e7a165/conversions/c292a573-7bbc-4b45-a53d-26369b428e16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/964aacfe-96d7-4ced-8d23-2db7f1e7a165/conversions/c292a573-7bbc-4b45-a53d-26369b428e16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/964aacfe-96d7-4ced-8d23-2db7f1e7a165/conversions/c292a573-7bbc-4b45-a53d-26369b428e16-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валентин Вовченко, начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП "Минскоблдорстрой":

"По плану в этом году у нас должно быть заасфальтировано к агрогородкам 27 км, а вся наша программа это 820 км. Понятно, что у нас программа состоит не только из дорог к агрогородкам. Но в первую очередь были включены участки, которые признаны аварийными. Наша задача как "Минскоблдорстроя" выполнять работы по исключению аварийных участков".

На весь центральный регион осталось доделать всего 4 объекта: в Дзержинском, Борисовском, Логойском и Мядельском районах. Цель - успеть до конца года.

А вот в Минском районе, кажется, совсем не спешат. Дорога до Прилук тому подтверждение. Этот населенный пункт вполне можно назвать спутником столицы. Часто люди живут здесь, а работают в Минске, тем более что ехать мало. Но зачастую эта дорога получается совсем нелегкой и небыстрой.

Километр дороги для местных жителей стал настоящим препятствием: разбитые обочины, узкая проезжая часть, где и двум машинам разъехаться сложно.

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Жалобы, конечно, были. Специалисты начали разбираться. Оказалось, что этот участок включен в перспективное развитие агрогородка и его обещают сделать вместе с благоустройством микрорайона. Но ведь это не ближайшая перспектива, и в этом году ситуация точно не поменяется. Конечно, так дело не пойдет. Обращение остается на контроле, вопрос нужно решать оперативно.

"Один из проблемных вопросов, который волнует наших граждан - это состояние дорог. В Комитет госконтроля поступают многочисленные жалобы на состояние. Должно быть предусмотрено финансирование, составляются графики. И, как видим, не всегда эти вопросы оперативно решаются", - заметил начальник управления контроля отраслей хозяйства Комитета госконтроля Минской области Сергей Александров.

Это только кажется, что график - это всего лишь цифры. На самом деле это безопасность и комфорт людей. Отсюда и такое внимание со стороны Госконтроля. В прошлом году в КГК провели прямые линии с населением, можно было написать и онлайн. Поступило свыше 600 обращений. Львиная доля касалась именно местных дорог, в том числе на селе.

Многие вопросы удалось оперативно решить, ряд недостатков, требующих много времени и средств, оставлены на контроле.