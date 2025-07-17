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Могилевский регион, пострадавший от разгула стихии, восстанавливает привычный облик
В Могилеве продолжают ликвидировать последствия урагана, пронесшегося в ночь с 9 на 10 июля: расчищают улицы от деревьев, восстанавливают электрические сети, ремонтируют крыши.
К работе по восстановлению и расчистке города присоединились и силы МЧС.
Без малого неделя прошла с того момента, как стихия пронеслась по Могилеву. Сегодня о непогоде в городе напоминают поваленные деревья и разбитые машины, а также вынесенные окна и сорванные крыши. На сегодняшний день в страховые компании обратились больше 2 тыс. человек из Могилевского региона.
В ночь с 9 на 10 июля в эпицентре прохождения грозового фронта оказались Могилев, Могилевский, Чаусский, Быховский и Шкловский районы. Ветер достигал скорости в 30 км в секунду. Такие порывы буквально вырывали деревья с корнем. Жуткие кадры в тот же день облетели интернет.
Сегодня на крупнейшем предприятии региона - "Могилевхимволокно" - идет работа по восстановлению электросетей. Тогда, в ночь на 10 июля, стихия кардинально повлияла на работу градообразующего предприятия. Рухнули железобетонные опоры и трубоустановки для сжигания отходов.
Уже после мониторинг оперативной обстановки позволил организовать эффективное взаимодействие всех аварийных служб. Курсанты университета МЧС в эти дни трудятся, не покладая инструмента. Там, где тяжелая техника не сможет прийти на помощь, работают вручную.
По предварительным подсчетам, больше 20 тыс. человек вышли на субботник. Участвовали все: как работники госорганов и служб, так и просто неравнодушные люди.
Ситуация находится на контроле у главы МЧС - 17 июля он лично посетил объекты.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Уже видно, что город отошел от этой стихии. Работают все государственные учреждения, предприятия. Никаких проблемных вопросов нет. Люди по-настоящему проявили себя с лучшей стороны, когда вместе собрались и решили эту задачу".
Быть готовыми к таким сюрпризам природы не просто можно, но и нужно. Справляться с последствиями белорусы умеют, и в очередной раз это доказали. Все работы по ликвидации последствий планируют завершить в течение нескольких недель.