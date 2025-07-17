В Гомельской области прошел единый день приема граждан

Единый день приема граждан прошел в Гомельской области. Члены Совета Республики выехали во все районы юго-восточного региона Беларуси, чтобы в откровенном разговоре услышать, что беспокоит жителей глубинки, и помочь.

Житель деревни Курганье Рогачевского района записался на прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, потому что знает: его просьба будет услышана. Иван Максименко - пчеловод со стажем. Много лет проблем с реализацией меда не было - продавал в розницу, угощал друзей.

На приусадебном участке есть полноценный пчелиный городок на 50 семей. За сезон пенсионер выкатывает около 1 т ароматного полезного продукта.

Лето урожайное, перед пчеловодом встал вопрос с реализацией. Куда ни обращался, организации отказываются брать небольшую партию, жалко - продукт пропадет.

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Внимательное отношение к людям - одно из главных требований Президента Беларуси. Выслушав заявителя, Наталья Кочанова акцентировала внимание - все, что люди произвели, государство должно забрать. Поручили концерну "Белгоспищепром" и "Белкоопсоюзу" рассмотреть возможность покупки излишков меда при условии, если качество продукта устроит.

Вопросы трудоустройства, выплата и перерасчет пенсий, получение материнского капитала, обеспечение лекарствами, жилищно-коммунальные вопросы - то, что волнует жителей не только Рогачевского, но и соседних районов.

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Любовь Самусева приехала из Светлогорска с коллективной жалобой - плесень в квартирах не дает покоя. Ремонт многоэтажки частично сделан, но до ума не доведен. Люди готовы утеплить дом за свой счет, но рассрочка для стариков и молодых семей неподъемная. Поручение местным властям - изыскать средства на термореновацию.

Работа здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы - это вопросы, с которыми обратились люди к депутату Ирине Левкович. Отдельные требуют дополнительного изучения, все взяты на личный контроль сенатора.

Ирина Левкович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e0f24a-87a2-425e-8185-bc4d03763bd1/conversions/e17d1d6a-630b-43de-9897-ab0883c367ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e0f24a-87a2-425e-8185-bc4d03763bd1/conversions/e17d1d6a-630b-43de-9897-ab0883c367ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e0f24a-87a2-425e-8185-bc4d03763bd1/conversions/e17d1d6a-630b-43de-9897-ab0883c367ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e0f24a-87a2-425e-8185-bc4d03763bd1/conversions/e17d1d6a-630b-43de-9897-ab0883c367ab-xl-___webp_1920.webp 1920w Ирина Левкович

Ирина Левкович, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Вопросы достаточно типовые - это вопросы благоустройства, вопросы людей, которые не согласны с решениями судебной власти, которых не удовлетворили ответы, а также вопросы, которые требуют вмешательства служб ЖКХ. Я думаю, все решения будут найдены".

Такая форма взаимодействия, отметил на приеме граждан член Совета Республики Сергей Алейник, позволяет чувствовать пульс общества, получать предложения и замечания для того, чтобы повысить уровень жизни в стране.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Приемы граждан - это традиционная форма общения с населением, которую Совет Республики проводит на регулярной основе. Она подтверждает важность конституционного права каждого гражданина принимать участие в управлении государством".

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В Буда-Кошелево людей волновали вопросы, касающиеся качества медицинского обслуживания. Сразу же было дано разъяснение о порядке организации оказания медпомощи. Также озвучили проблему закрытия магазина в деревне Смычек. Объект требует ремонта, поэтому решили закрыть его временно, но при этом в населенный пункт организовали выезд автолавки 5 раз в неделю.

Дмитрий Жук, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Люди имеют возможность поделиться своим видением и проблемами не только с местной властью, которая, по их мнению, иногда их не очень слышит, но и с людьми, которые приезжают из Минска или областного центра. Это и есть тот пример обратной связи власти и народа. Форма очень хорошая".