Белорусская делегация продолжает работу в Лаосе: подписано соглашение о безвизе

У Беларуси и Лаоса нет никаких разногласий во взглядах, вплоть до взаимной поддержки на международной арене и построения своей внешней политики. На днях стало известно, что Лаос стал страной - партнером ШОС.

Беларусь же недавно отметила свою первую годовщину членства в организации. "Шанхайский дух" - это про уважение, равенство и солидарность. Это то, что чувствуется и во время нынешнего визита белорусской делегации. Программа очень насыщенная: встречи в правительстве и, конечно, с политическим руководством страны. Тон двусторонним отношениям задают лидеры государств.

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Президенты Беларуси и Лаоса встречались на полях саммита БРИКС в Казани осенью 2024 года. Совместных планов и идей много, важно все детализировать. Тогда лидер Лаоса пригласил белорусскую делегацию для обсуждения новых взаимовыгодных проектов.

17 июля гости в президентском дворце в самом центре Вьентьяна. Говорили около часа, начали, конечно, с главного.

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Тхонглун Сисулит, Президент Лаоса: "Прежде всего позвольте мне передать теплые слова Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он заинтересован в развитии отношений с Лаосом - мы это видим и ценим. Пора выводить наше сотрудничество на новый уровень, чтобы это была настоящая кооперация. Мы готовы на это работать".

Президента Лаоса очень ждут в Беларуси. Это сегодня ещн раз подтвердил Максим Рыженков. Говорить уж точно есть о чем. Тема номер один - экономика.

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Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: "Мы обсудили практически весь комплекс взаимоотношений между нашими странами. Особо остановились на дальнейшей реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров Беларуси и Лаоса в ходе саммита БРИКС в Казани в прошлом году. На самом деле по всем вопросам продвижение иднт, но не так, может быть, быстро, как нам хотелось бы. Но с учетом того, что глава лаосского государства принял ранее передаваемое приглашение нашего Президента посетить Беларусь с визитом, то мы договорились значительно ускорить реализацию всех наших замыслов, чтобы подготовить встречу двух лидеров с максимально серьезными результатами, которые можно будет практически обратить на развитие наших государств и повышение благосостояния наших граждан".