Лукашенко: Профсоюзы должны быть мощной базой для поддержания стабильности в обществе

Профсоюзы в Беларуси должны поддерживать не только трудовые коллективы, но и в целом стабильность в обществе. Уже 30 лет эти нормы на уровне указа "О развитии социального партнерства" действуют в стране.

17 июля во Дворце Независимости Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации, складывающейся внутри системы профсоюзов, главного связующего звена между нанимателями и работниками в любой сфере, доложил глава организации Юрий Сенько.

Федерация объединяет около 4 млн белорусов, поэтому все, что происходит на предприятиях, они видят сразу - проблемы и настроение людей. Как сказал глава государства, именно профсоюзы заземлены в реальный сектор экономики.

Юрий Сенько для профсоюзной сферы в определенной степени человек со стороны. Александр Лукашенко попросил оценить процессы в структуре свежим взглядом, а также без прикрас рассказать о недостатках, если они есть.

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"Я очень рассчитываю, что профсоюзы у нас будут организованной, мощной базой для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем обществе. Есть ряд вопросов, я их накануне получил, которые вы хотели бы обсудить - сверхурочные работы, уборочные кампании. Мы завтра тоже поговорим на эту тему. Также есть вопросы международной деятельности и о земельных участках. У нас тема по стране в целом существовала и существует для того, чтобы установить, за теми ли именно организациями земельные участки, которыми они пользуются "спрадвеку", как в народе говорят. Надо установить право устанавливать документы. Как оказалось, цены на них немалые. Я готов к обсуждению этого вопроса и других, которые у вас, возможно, возникают. Возможно, нужна какая-то помощь, поддержка", - отметил Президент Беларуси.

"Вы, наверное, заметили, что я всегда не обхожу вниманием профсоюзы, если речь идет даже об общественно-политической ситуации в нашей стране. Потому что вы должны быть заземлены на трудовые коллективы, на людей. Поэтому я всегда поддерживаю профсоюзы, и спасибо вам и нашим профсоюзам за то, что они активно участвовали в предвыборной кампании и оказали в этом плане большую помощь всем тем, кто занимался выборами, в том числе и мне", - сказал глава государства.

По просьбе главы государства Юрий Сенько высказал также свою оценку нынешней работы таможенной службы в Беларуси, учитывая, что прежде он много лет работал в этой сфере.

Еще одной темой доклада стало присутствие федерации на международном уровне. Профсоюзы продолжают представлять белорусские интересы на площадках Международной организации труда. Решать все вопросы через договоры и с соблюдением прав всех сторон - эти нормы в Беларуси были закреплены 30 лет назад в указе "О развитии социального партнерства". Так что документ в 2025 году отметил юбилей.

Юрий Сенько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82ff335a-878b-4597-b8df-162b839e43b2/conversions/5d071d54-ee30-4029-94c9-82441c9481b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82ff335a-878b-4597-b8df-162b839e43b2/conversions/5d071d54-ee30-4029-94c9-82441c9481b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82ff335a-878b-4597-b8df-162b839e43b2/conversions/5d071d54-ee30-4029-94c9-82441c9481b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82ff335a-878b-4597-b8df-162b839e43b2/conversions/5d071d54-ee30-4029-94c9-82441c9481b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Весь Трудовой кодекс, как и многие иные нормативные акты, пропитан вопросами, связанными с реализацией указа "О развитии социального партнерства". В частности, в Трудовом кодексе у нас 105 норм, которые имеют отсылочный характер к коллективным договорам. В нашей стране мы умеем решать вопросы не на баррикадах, а за столом переговоров - это очень важно. Очень важно быстро, компетентно, четко обсудить все решения, которые будут важны как для предприятия, так и для работника".

Президенту доложили и об участии профсоюзных организаций в уборочной кампании. В 2024 году поощрили почти 9 тыс. работников - от поваров до комбайнеров - всех, кто был задействован в жатве.

Профсоюзы очень внимательно относятся к условиям работы людей и следят, чтобы в коллективах все регулярно уходили в отпуска или на выходные, не подвергали себя риску травматизма во время рабочего процесса. От усталости падает уровень внимания, особенно это касается работы в жару и в физически сложных профессиях.