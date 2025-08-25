В стенах Белтелерадиокомпании обсуждают реализацию молодежной политики

Развитие государственной молодежной политики 25 августа обсуждают в стенах Белтелерадиокомпании, стартовал новый образовательный проект "Национальная школа ректоров".

Цель - сделать университеты лучше, а обучение - качественнее и эффективнее. В Белтелерадиокомпании проходит первый семинар.

Участники и спикеры в формате открытой дискуссии обсуждают актуальные вопросы молодежной политики и ищут пути решения вызовов, стоящих перед системой образования.

На совещании рассказали, с какими вызовами сегодня сталкивается национальная система образования и каковы актуальные пути решения этих задач.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Вопросы организации взаимодействия, сотрудничества - самые важные. Молодые люди сегодня должны себя чувствовать равноправными партнерами, они должны понимать, что к ним не только прислушиваются, но и готовы с ними реализовывать востребованные в их среде проекты и форматы. Причем форматы общения должны быть максимально открытыми - лицом к лицу".

Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров вузов:

"Реализация молодежной политики - это ежедневный, последовательный и очень скрупулезный труд. При этом она не реализуется в воздухе, это элементы, которые заложены в законодательство и нормативные документы. Реализация этой политики на местах - совместная работа служб, которая занимается организацией молодежных мероприятий. Очень активно в белорусских вузах задействована система студенческих молодежных организаций".