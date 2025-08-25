3.70 BYN
В стенах Белтелерадиокомпании обсуждают реализацию молодежной политики
Развитие государственной молодежной политики 25 августа обсуждают в стенах Белтелерадиокомпании, стартовал новый образовательный проект "Национальная школа ректоров".
Цель - сделать университеты лучше, а обучение - качественнее и эффективнее. В Белтелерадиокомпании проходит первый семинар.
Участники и спикеры в формате открытой дискуссии обсуждают актуальные вопросы молодежной политики и ищут пути решения вызовов, стоящих перед системой образования.
На совещании рассказали, с какими вызовами сегодня сталкивается национальная система образования и каковы актуальные пути решения этих задач.
Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:
"Вопросы организации взаимодействия, сотрудничества - самые важные. Молодые люди сегодня должны себя чувствовать равноправными партнерами, они должны понимать, что к ним не только прислушиваются, но и готовы с ними реализовывать востребованные в их среде проекты и форматы. Причем форматы общения должны быть максимально открытыми - лицом к лицу".
Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров вузов:
"Реализация молодежной политики - это ежедневный, последовательный и очень скрупулезный труд. При этом она не реализуется в воздухе, это элементы, которые заложены в законодательство и нормативные документы. Реализация этой политики на местах - совместная работа служб, которая занимается организацией молодежных мероприятий. Очень активно в белорусских вузах задействована система студенческих молодежных организаций".
Далее диалоговая площадка переместится в Белорусский государственный университет культуры и искусств. Ключевые темы дискуссии - задачи и направления развития высшей школы, повышение качества образования и его соответствия современным требованиям, а также улучшение инновационной инфраструктуры.