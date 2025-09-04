4 сентября в Национальном аэропорту Минск прошли учения

4 сентября прошли масштабные учения в Национальном аэропорту Минск, цель которых повысить уровень безопасности на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Задействованы вертолеты, спецтехника и более сотни специалистов - спасатели, медики, специалисты аэропорта, сотрудники пограничного и таможенного комитетов.

Когда человек садится в самолет, часто он даже не задумывается, насколько слаженно и четко работают все службы, чтобы каждый полет проходил как по маслу. Ведь в авиации ошибка непростительна, поэтому все стремятся к тому, чтобы даже самые сложные проблемы были решены на высшем уровне.

Именно для этого в аэропорту и задуманы учения, которые показывают, как экстренные службы готовы действовать в случае непредвиденных ситуаций.

По задумке учений, 2 самолета, Boeing и Ил-76, сталкиваются на взлетно-посадочной полосе, в результате удара один из самолетов получает повреждения, второй загорается. Экипаж Ил-76 смог успешно посадить самолет, но он выкатился за пределы полосы и загорелся.

После этого начинается спасательная операция: тушение пожара, эвакуация пассажиров и помощь тем, кто пострадал. Эта ситуация произошла в 2009 году в Махачкале, тогда никто не знал, как правильно действовать.

Александр Русецкий, главный инженер Национального аэропорта Минск:

"Аварийно-спасательная служба аэропорта всегда на месте и прибудет на помощь в течение минуты. Ближайшее подразделение Минского городского управления "ПАСЧ 36", которое находится за 12 км от аэропорта, в течение 12 минут будет здесь и включится в работу по спасению пассажиров и тушению пожара".

Сергей Новик, начальник главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Конечно, мы анализируем, что происходит в мире, какие авиационные происшествия и катастрофы случаются, поэтому на отработке фактических действий, которые происходили в мире, мы моделируем наши действия и пытаемся отработать так, чтобы максимально их приблизить к реальности".