7 сентября нефтяники отмечают профессиональный праздник

" Нефтяная, газовая и топливная промышленность - это один из важнейших стратегических ресурсов, лежащих в основе стабильности и процветания Беларуси. Своим трудом каждый из вас делает солидный вклад в поступательное развитие экономики, обеспечение энергетической безопасности страны и благополучия граждан ", - говорится в поздравлении.

Результат работы этих профессионалов - топливо в автомобиле, свет и тепло в домах. Сотрудники повышают качество жизни людей. Сегодня газ подведен ко всем районам страны, обеспечены все города и городские поселки. Также укрепляют и национальную экономику: белорусский торф поставляется в девять стран ближнего и дальнего зарубежья. А вот по производству топливных брикетов Беларусь оказалась первой в мире. Преуспевает республика за последние годы и в добыче нефти. Сегодня у нефтяников стоит задача до конца 2025-го преодолеть планку добычи в 2 млн т черного золота. К слову, в последний раз достичь таких показателей удавалось более 30 лет назад.