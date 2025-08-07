80 лет отряду пограничного контроля "Минск"

Профессиональный праздник отмечает отряд пограничного контроля "Минск". Их задача - стоять на страже воздушных рубежей страны. И вот уже 80 лет отряд пограничного контроля "Минск" успешно выполняет свой долг. Только за последний год были задержаны полсотни нелегальных пассажиров. Из чего сегодня состоит служба пограничников в аэропорту, почему не стоит проверять их бдительность?

Национальный аэропорт. Первые, кто встречает, и последние, кто провожает на белорусской земле, - это пограничники. Конкретно - военнослужащие отряда пограничного контроля "Минск". Их доброжелательность здесь ценят.

Непрерывная подготовка пограничников

Подготовка пограничников отдела пограничного контроля "Минск"

Профессионализм, высокая подготовка и крайняя бдительность, чтобы среди всего потока пассажиров не пропустить нарушителя. Уровень спецподготовки повышают даже между рейсами. Все техническое оснащение - это только помощь, последнее слово всегда за контролером. Поэтому перед тем как заступить на службу, пограничники проходят своеобразный допуск - тест с вопросами по нескольким направлениям.

Артем Подлинев, контролер отдела пограничного контроля "Минск":

"Это могут быть вопросы, связанные с порядком пересечения государственной границы Республики Беларусь иностранными гражданами, также защита паспортов различных государств, способы их подделок, как их выявлять".

Отличить близнецов, найти схожесть в преображенных и истинных чертах лица и не перепутать изменения в человеке, проделанные временем, с намеренной маскировкой - задачка со звездочкой даже порой для техники, но не для опытного взгляда специалистов.

Екатерина Жгут, старший контролер отдела пограничного контроля "Минск":

"Сначала мы смотрим общую фотографию, затем смотрим, за что можно зацепиться: верхняя губа часто разной формы, уши, брови, глаза как посажены, нос".

Знать нарушителя в лицо

Паспорта разных государств

Ушлые пассажиры нередко норовят проверить бдительность белорусских пограничников. За минувший год - полсотни задержанных. За 7 месяцев этого года - без малого 20 человек. Попасть в Беларусь иногда пытаются не по фальшивому, а вовсе по чужому паспорту, например, родственника.

Иностранец пытался пересечь границу незаконно по чужому паспорту

Такой инцидент произошел в начале августа. Пассажир предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Впрочем, проверка показала, что документ иностранцу не принадлежит. Позже он признался, что хотел попасть на родину, но свой паспорт потерял и решил позаимствовать документ у брата. Нарушителя задержали. За попытку незаконного пересечения границы начат административный процесс. Помимо крупного штрафа, иностранцу грозит еще и уголовная ответственность.

Проверка документов: как распознают нарушителей в аэропорту

Пограничники проверяют подлинность паспорта

До двух минут нужно для проверки паспорта белоруса и на минуту больше для изучения паспорта иностранца. Этого времени вполне достаточно, чтобы опытный взгляд заметил в документе признаки подделки.

При малейших подозрениях пассажира сразу ведут на более тщательную проверку. Там не только тщательнее рассматривают документы, но и задают больше вопросов. Несмотря на подготовку нарушителей, под взглядом опытных сотрудников им приходится во всем сознаться.

Начальник отделения специальной проверки документов отдела пограничного контроля "Минск" Наталья Яновская рассказала, что нарушители готовятся к незаконному пересечению государственной границы. "Были случаи, когда нарушители брали у владельцев документов какие-то аксессуары, допустим, платочек. Были случаи, когда нарушители в конце концов признавались и рассказывали, что им сообщали место, кабинку, где стоит проходить, хотя на самом деле это все неправда. Получается, все равно их задерживали", - подчеркнула она.

Преимущество биометрических паспортов

С недавних пор пройти пограничный контроль в минском аэропорту можно самостоятельно. Специальный автоматический комплекс, установленный в зале международного вылета, проходит опытную эксплуатацию. Должны предупредить сразу - воспользоваться им могут только владельцы новых биометрических паспортов.

Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы отдела пограничного контроля "Минск"

Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы отдела пограничного контроля "Минск":

"Операции делятся на 2 этапа. 1 этап - это регистрация пассажира непосредственно на киоске. И 2 этап - это идентификация внешности пассажира на так называемых электронных воротах. Назначается отдельный вид пограничного наряда, который контролирует все процессы прохождения этапов пограничного контроля".

Беларусь расширяет горизонты и открывает новые туристические направления. С этого года из Минска можно вылететь на курорт в Арабских Эмиратах Рас-эль-Хайма и в Омане - Салалу. В будущем планируем летать на Сейшельские острова, в Венесуэлу, Кению и Саудовскую Аравию. Пассажиропоток постепенно увеличивается. И к этому минские пограничники, признаются, готовы.

Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля "Минск"

Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля "Минск":

"В ближайшее время будут открываться и дополнительные направления - это Казахстан, Аман, также осенью планируется добавление рейсов в Китай для наших туристов. На самом деле какой-то дополнительной нагрузки на личный состав отряда пограничного контроля это не принесет. Дело в том, что количество личного состава для несения службы планируется исходя из расписания занятий, которые мы знаем, и того количество рейсов, которое планируется на те или иные сутки".