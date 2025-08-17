80-летие крупнейшей торговой сети - Белкнига отметила юбилей

За десятилетия развития "Белкнига" стала брендом и настоящим другом для каждого, кто ищет хорошую научную литературу, учебные пособия или просто книгу с интересной сюжетной линией.

Благодаря большой сети уникальнейшие издания и бестселлеры стали доступны для каждого белоруса по всей Беларуси. Абсолютным бестселлером стала книга "Наш Президент", которую не заметить при входе просто невозможно. Издание доступно по всей стране и пользуется особой популярностью у читателей. На страницах собраны не только биографические очерки, но и множество документов, копий и фотографий. В книгу вошло чуть более 10 % материалов, которые были переработаны авторским коллективом.

Владимир Матусевич, гендиректор ОАО "Белкнига":

"Не было такого, наверное, за всю историю существования "Белкниги", по крайней мере, современную. Тираж и реализация книги "Наш Президент" намного превышает все остальные издания на несколько порядков. Сотрудники "Белкниги", которые участвовали в презентациях этого издания в регионах, видели, как люди выстраивались в очередь, чтобы приобрести это издание".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa561a-5bf4-4015-b12f-5d5d43a958e4/conversions/2c89b176-b818-4a21-b102-7bf181eff416-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa561a-5bf4-4015-b12f-5d5d43a958e4/conversions/2c89b176-b818-4a21-b102-7bf181eff416-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa561a-5bf4-4015-b12f-5d5d43a958e4/conversions/2c89b176-b818-4a21-b102-7bf181eff416-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78fa561a-5bf4-4015-b12f-5d5d43a958e4/conversions/2c89b176-b818-4a21-b102-7bf181eff416-xl-___webp_1920.webp 1920w

Встречи, презентации новых изданий, автограф-сессии проводят прямо на торговых площадях. Прежде всего, "Белкнига" представляет широкую экспозицию на Минской международной книжной выставке-ярмарке. Также традиционно участвуют и в проведении Дня белорусской письменности, который в 2025 году состоится в Лиде.

Заместитель гендиректора ОАО "Белкнига" Инга Бекиш подчеркнула, что несмотря на огромное предложение в интернет-магазинах, остается много людей, которые любят зайти в книжный магазин, пройтись мимо книжных полок, полистать книгу, посоветоваться с продавцом, поразговаривать о книге и самому сделать выбор.

"Белкнига" не просто продает книги, а создает условия для развития общества, поддерживая живую связь между писателями и читателями.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2e0cfd-8897-46a9-afe0-bc66ee15337f/conversions/05433a00-4b3f-44d1-8964-51dca0743a69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2e0cfd-8897-46a9-afe0-bc66ee15337f/conversions/05433a00-4b3f-44d1-8964-51dca0743a69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2e0cfd-8897-46a9-afe0-bc66ee15337f/conversions/05433a00-4b3f-44d1-8964-51dca0743a69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2e0cfd-8897-46a9-afe0-bc66ee15337f/conversions/05433a00-4b3f-44d1-8964-51dca0743a69-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас огромный ассортимент литературы. Мы стремимся удовлетворить спрос каждого покупателя. Есть большой художественный отдел, детский отдел. Большое внимание уделяем общественно-политической литературе. В преддверии школьного сезона у нас насчитывается 600 чеков, то есть 600 покупателей ушли довольными со своей покупкой", - сказала заведующая магазином "дом книги "Светоч" Юлия Сайковская.

На полках можно найти продукты белорусских и зарубежных издательств, а также печатную продукцию предприятий Беларуси самого разного профиля. По Беларуси сегодня уже более 80 торговых объектов.

На достигнутом за 80 лет останавливаться не собираются. Впереди ждет модернизация торговых площадей и наполнение пространства для читателей свежей концепции. Для удобства покупателей в планах установить еще более современные стеллажи. Впрочем, их содержимое также не застаивается.