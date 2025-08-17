3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
80-летие крупнейшей торговой сети - Белкнига отметила юбилей
За десятилетия развития "Белкнига" стала брендом и настоящим другом для каждого, кто ищет хорошую научную литературу, учебные пособия или просто книгу с интересной сюжетной линией.
Благодаря большой сети уникальнейшие издания и бестселлеры стали доступны для каждого белоруса по всей Беларуси. Абсолютным бестселлером стала книга "Наш Президент", которую не заметить при входе просто невозможно. Издание доступно по всей стране и пользуется особой популярностью у читателей. На страницах собраны не только биографические очерки, но и множество документов, копий и фотографий. В книгу вошло чуть более 10 % материалов, которые были переработаны авторским коллективом.
Владимир Матусевич, гендиректор ОАО "Белкнига":
"Не было такого, наверное, за всю историю существования "Белкниги", по крайней мере, современную. Тираж и реализация книги "Наш Президент" намного превышает все остальные издания на несколько порядков. Сотрудники "Белкниги", которые участвовали в презентациях этого издания в регионах, видели, как люди выстраивались в очередь, чтобы приобрести это издание".
Встречи, презентации новых изданий, автограф-сессии проводят прямо на торговых площадях. Прежде всего, "Белкнига" представляет широкую экспозицию на Минской международной книжной выставке-ярмарке. Также традиционно участвуют и в проведении Дня белорусской письменности, который в 2025 году состоится в Лиде.
Заместитель гендиректора ОАО "Белкнига" Инга Бекиш подчеркнула, что несмотря на огромное предложение в интернет-магазинах, остается много людей, которые любят зайти в книжный магазин, пройтись мимо книжных полок, полистать книгу, посоветоваться с продавцом, поразговаривать о книге и самому сделать выбор.
"Белкнига" не просто продает книги, а создает условия для развития общества, поддерживая живую связь между писателями и читателями.
"У нас огромный ассортимент литературы. Мы стремимся удовлетворить спрос каждого покупателя. Есть большой художественный отдел, детский отдел. Большое внимание уделяем общественно-политической литературе. В преддверии школьного сезона у нас насчитывается 600 чеков, то есть 600 покупателей ушли довольными со своей покупкой", - сказала заведующая магазином "дом книги "Светоч" Юлия Сайковская.
На полках можно найти продукты белорусских и зарубежных издательств, а также печатную продукцию предприятий Беларуси самого разного профиля. По Беларуси сегодня уже более 80 торговых объектов.
На достигнутом за 80 лет останавливаться не собираются. Впереди ждет модернизация торговых площадей и наполнение пространства для читателей свежей концепции. Для удобства покупателей в планах установить еще более современные стеллажи. Впрочем, их содержимое также не застаивается.
"Белкнига" сегодня - это коллаборация опыта и современности. А получить понравившееся издание можно не выходя из дома, сделав заказ в интернет-магазине буквально в один клик. Именно интернет-магазин помогает с продвижением не только отдельной продукции, но и всего бренда.