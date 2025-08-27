3.69 BYN
90 тыс. первоклассников готовятся к 1 сентября в Беларуси: как помочь детям адаптироваться к школе
3 тыс. учреждений общего среднего образования по всей Беларуси откроют свои двери к новому учебному году. Школы Беларуси готовы к 1 сентября, за парты сядет около миллиона учащихся, из них 90 тыс. - первоклассники. Сделать этот этап их жизни максимально комфортным - в руках взрослых.
В стране открывается 7 новых школ на более 5 тыс. мест. Только в Минске в 2025 году будет сформировано 810 первых классов, в которых начнут обучение около 20 тыс. первоклассников.
Дети и их родители испытывают немало стресса в период адаптации к обучению. Елена и Денис Давыдовы - родители первоклассницы Дарьи, они к подготовке отнеслись ответственно. В минской средней школе № 51 все вместе посещали подготовительные курсы, занятия проходили по субботам.
"Адаптация к учителю у нас в этот момент произошла, поэтому уже страха не было. Когда мы спросили через какое-то время у Даши, хочет ли она в школу, она сказала: "Да". Для нас это главное", - рассказали родители первоклассницы Дарьи Денис и Елена Давыдовы.
Первокласснику может быть достаточно трудно влиться в коллектив. Чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам в школе, необходимо время и внимание близких, которые поддержат ребенка. Кроме этого, в каждой школе есть психолог. Занятия здесь проходят в игровой форме, работают специальные адаптационные программы
"Очень важно поощрять знакомство, дружбу и коммуникацию с одноклассниками для того, чтобы сделать социальную жизнь в школе более насыщенной и яркой. Это помогает бороться с тревогой и неизвестностью", - отметила психолог Вероника Манкевич.
Копищенская школа № 2 готова к образовательному процессу - 1 сентября рабочий коллектив ждет 370 первоклассников для 12 классов. Уже подготовлены кабинеты, игровые и группы продленного дня.
Екатерина Сачик, директор ГУО "Средняя школа № 2 д. Копище":
"Первый класс считается самым важным годом в жизни школьника. Правильная адаптация для ребят - это мотивация их к дальнейшей учебе, что играет очень важную роль".
Вместе с ребенком можно посетить школу до начала учебного года, ознакомиться с маршрутом и привыкнуть к учебным классам. По возможности постараться познакомиться с будущим классным руководителем.
Дома также важно поддерживать общение с ребенком. Незадолго до начала учебного года синхронизируйте режим питания с графиком школьных завтраков и обедов.
"Это касается и выходного дня, потому что очень часто родители придерживаются четкого распорядка в понедельник и до пятницы, а в субботу, воскресенье сбивается весь ритм. Малышу очень важно четко понимать его задачи", - подчеркнула психолог Вероника Манкевич.
Кроме того, учащиеся и их родители могут обратиться в Республиканский центр психологической помощи. При желании - анонимно. Помощь будет оказана совершенно бесплатно, получить ее можно по телефону или на личной консультации. Работать с ребенком или взрослым будут до тех пор, пока у специалистов не останется сомнений в том, что проблема полностью решена.