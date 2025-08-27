90 тыс. первоклассников готовятся к 1 сентября в Беларуси: как помочь детям адаптироваться к школе

3 тыс. учреждений общего среднего образования по всей Беларуси откроют свои двери к новому учебному году. Школы Беларуси готовы к 1 сентября, за парты сядет около миллиона учащихся, из них 90 тыс. - первоклассники. Сделать этот этап их жизни максимально комфортным - в руках взрослых.

В стране открывается 7 новых школ на более 5 тыс. мест. Только в Минске в 2025 году будет сформировано 810 первых классов, в которых начнут обучение около 20 тыс. первоклассников.

Дети и их родители испытывают немало стресса в период адаптации к обучению. Елена и Денис Давыдовы - родители первоклассницы Дарьи, они к подготовке отнеслись ответственно. В минской средней школе № 51 все вместе посещали подготовительные курсы, занятия проходили по субботам.

"Адаптация к учителю у нас в этот момент произошла, поэтому уже страха не было. Когда мы спросили через какое-то время у Даши, хочет ли она в школу, она сказала: "Да". Для нас это главное", - рассказали родители первоклассницы Дарьи Денис и Елена Давыдовы.

родители первоклассницы Дарьи Денис и Елена Давыдовы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65f5913f-ae70-4b2b-b2c0-9a37157f1a19/conversions/6c9d8381-9e39-465c-addd-a7df4d63b7da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65f5913f-ae70-4b2b-b2c0-9a37157f1a19/conversions/6c9d8381-9e39-465c-addd-a7df4d63b7da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65f5913f-ae70-4b2b-b2c0-9a37157f1a19/conversions/6c9d8381-9e39-465c-addd-a7df4d63b7da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65f5913f-ae70-4b2b-b2c0-9a37157f1a19/conversions/6c9d8381-9e39-465c-addd-a7df4d63b7da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первокласснику может быть достаточно трудно влиться в коллектив. Чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам в школе, необходимо время и внимание близких, которые поддержат ребенка. Кроме этого, в каждой школе есть психолог. Занятия здесь проходят в игровой форме, работают специальные адаптационные программы

"Очень важно поощрять знакомство, дружбу и коммуникацию с одноклассниками для того, чтобы сделать социальную жизнь в школе более насыщенной и яркой. Это помогает бороться с тревогой и неизвестностью", - отметила психолог Вероника Манкевич.

психолог Вероника Манкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/503de5bd-5f81-42f6-b043-000a05fd078d/conversions/e905941b-6144-4e6e-aab1-eadb9d126157-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/503de5bd-5f81-42f6-b043-000a05fd078d/conversions/e905941b-6144-4e6e-aab1-eadb9d126157-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/503de5bd-5f81-42f6-b043-000a05fd078d/conversions/e905941b-6144-4e6e-aab1-eadb9d126157-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/503de5bd-5f81-42f6-b043-000a05fd078d/conversions/e905941b-6144-4e6e-aab1-eadb9d126157-xl-___webp_1920.webp 1920w

Копищенская школа № 2 готова к образовательному процессу - 1 сентября рабочий коллектив ждет 370 первоклассников для 12 классов. Уже подготовлены кабинеты, игровые и группы продленного дня.

Екатерина Сачик, директор ГУО "Средняя школа № 2 д. Копище":

"Первый класс считается самым важным годом в жизни школьника. Правильная адаптация для ребят - это мотивация их к дальнейшей учебе, что играет очень важную роль".

Екатерина Сачик, директор ГУО "Средняя школа № 2 д. Копище" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749ccb87-d66f-4410-9511-04294707a955/conversions/b18bdd82-aa28-4ecc-981c-0f2cdbbd424f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749ccb87-d66f-4410-9511-04294707a955/conversions/b18bdd82-aa28-4ecc-981c-0f2cdbbd424f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749ccb87-d66f-4410-9511-04294707a955/conversions/b18bdd82-aa28-4ecc-981c-0f2cdbbd424f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749ccb87-d66f-4410-9511-04294707a955/conversions/b18bdd82-aa28-4ecc-981c-0f2cdbbd424f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вместе с ребенком можно посетить школу до начала учебного года, ознакомиться с маршрутом и привыкнуть к учебным классам. По возможности постараться познакомиться с будущим классным руководителем.

Дома также важно поддерживать общение с ребенком. Незадолго до начала учебного года синхронизируйте режим питания с графиком школьных завтраков и обедов.

"Это касается и выходного дня, потому что очень часто родители придерживаются четкого распорядка в понедельник и до пятницы, а в субботу, воскресенье сбивается весь ритм. Малышу очень важно четко понимать его задачи", - подчеркнула психолог Вероника Манкевич.

брошюра "Республиканский центр по оказанию психологической помощи" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1aefc22-99ab-44e5-bf98-af29184686e0/conversions/6a5c279f-5ad9-4ef0-bc53-58c68db22e78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1aefc22-99ab-44e5-bf98-af29184686e0/conversions/6a5c279f-5ad9-4ef0-bc53-58c68db22e78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1aefc22-99ab-44e5-bf98-af29184686e0/conversions/6a5c279f-5ad9-4ef0-bc53-58c68db22e78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1aefc22-99ab-44e5-bf98-af29184686e0/conversions/6a5c279f-5ad9-4ef0-bc53-58c68db22e78-xl-___webp_1920.webp 1920w