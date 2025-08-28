Акцент на молодежь. Гродно принимает акцию "Беларусь адзіная"

28 августа Гродно принимает акцию "Беларусь адзіная". Формат встречи неизменный: открытый диалог о самом важном - это духовные ценности, сохранение исторической памяти, наша независимость.

Какой видим Беларусь в будущем, расскажем о главных тезисах и атмосфере откровенного диалога.

Республиканская информационно-просветительская акция

Площадкой для проведения акции "Беларусь адзіная" в Гродно выбран Купаловский университет. И это неслучайно. В диалоге акцент на молодежь, помощь в реализации их инициатив и проектов, сохранение исторической памяти. Поэтому в зале студенты всех вузов города.

Именно от молодежи зависит, каким будет завтрашний день страны. Амбициозные и небезразличные, каждый в своей сфере осваивает новые технологии, разрабатывает проекты будущего. Все для улучшения качества жизни белорусов.

Такие встречи помогают определить новые ориентиры и выстроить успешную стратегию будущего.

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Каждая региональная встреча имеет свои особенности. У нас в Минской области был разговор о новых веяниях в искусстве. Мне нравится тот задор, та молодость, то творчество, которое проявляют многие наши деятели искусств - это молодые ребята старше 20 лет. Здесь, в Гродно, немного другой разговор, здесь больше студентов. Вообще площадка гродненского университета очень нравится. Всегда встречи, которые здесь проходят, открытые, искренние, они действительно настраивают на прямой диалог с нашей аудиторией".

Сильная экономика - гарантия независимости нашей страны. Эта тема стала одной из ключевых для обсуждения в Гродно. Как ее укрепить в условиях мировых вызовов и сделать базой для устойчивого развития? Ответы - в честном разговоре.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Европа без нас выжить не может, как результат - пропаганда меняется со стороны Европы. Они бы и хотели показывать красивый образ, но мешают мигранты, мешает безработица, сильная инфляция, отсутствие товаров, дефицит даже многих продовольственных товаров. Как результат - сложно продавать то, чего нет".