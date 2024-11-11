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Американец рассказал, в чем отличие белорусской кухни от американской

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Эван Ньюман родился в США, но на сегодняшний момент уже три года проживает в Бресте. В "Актуальном интервью" он рассказал, как начал бизнес в Беларуси и чем американская еда отличается от белорусской.

Американский беженец рассказал, как решился открыть ресторан: "Вначале я не знал, какой бизнес смогу организовать здесь, в Бресте. Я преподавал английским детям, и одна из тем, которую мы изучали, была еда. Дети часто спрашивали: "Какая еда в Америке?" Я им рассказывал. И тут мне пришла идея создать место, куда они смогут прийти и попробовать американскую еду".

Говоря о различиях в американской и белорусской кухне, гость интервью отметил, что обе на самом деле очень похожи.

Обе национальности любят картофель. А самой большой разницей является то, что в Беларуси чаще всего едят свинину, а в Америке - говядину. Но мне понравилось сало.
Эван Ньюман

По его словам, в Калифорнии нет сала, "но есть идея свиного жира, который белорусы намазывают на хлеб".

Американец также отметил, что Беларусь его удивила: "Я безмерно рад тому, какие белорусы чудесные люди. За все время, что я здесь, я ни разу не попадал в драки на улицах, в барах. Это очень дружелюбные и милые люди. Если вам что-то нужно, они сами предложат. Когда я только приехал, у меня не было с собой денег, и не было возможности заработать их, не было сменной одежды. А белорусы, которые меня даже не знали, давали мне одежду".

СШААктуальное интервью

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