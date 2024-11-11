Американец рассказал, в чем отличие белорусской кухни от американской

Эван Ньюман родился в США, но на сегодняшний момент уже три года проживает в Бресте. В "Актуальном интервью" он рассказал, как начал бизнес в Беларуси и чем американская еда отличается от белорусской.

Американский беженец рассказал, как решился открыть ресторан: "Вначале я не знал, какой бизнес смогу организовать здесь, в Бресте. Я преподавал английским детям, и одна из тем, которую мы изучали, была еда. Дети часто спрашивали: "Какая еда в Америке?" Я им рассказывал. И тут мне пришла идея создать место, куда они смогут прийти и попробовать американскую еду".

Говоря о различиях в американской и белорусской кухне, гость интервью отметил, что обе на самом деле очень похожи.

Обе национальности любят картофель. А самой большой разницей является то, что в Беларуси чаще всего едят свинину, а в Америке - говядину. Но мне понравилось сало. Эван Ньюман

По его словам, в Калифорнии нет сала, "но есть идея свиного жира, который белорусы намазывают на хлеб".