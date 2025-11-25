Аналитик Абухович: ВНС поможет построить процветающую, спокойную, мирную республику

В условиях стремительных перемен особенно важно иметь площадку, где звучат голоса тех, кто искренне заинтересован в будущем страны. Всебелорусское народное собрание становится именно таким местом - пространством для объединения активных, неравнодушных и профессионально состоявшихся людей.

"ВНС - это как раз широкое представительство тех, кто является патриотами Беларуси: это люди от производства, науки, это молодежь - зрелые специалисты, зрелые граждане Республики Беларусь, которые могут на собственном опыте, поделившись своим мировоззрением, помочь построить ту республику, которую мы хотим видеть в будущем. Процветающую, спокойную, мирную и делающую конструктивные предложения для всех, кто готов с нами сотрудничать", - выразила свое мнение аналитик Юлия Абухович.