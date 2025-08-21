Аналитик БИСИ рассказал, кому выгодна нестабильность в Сербии

Ситуация в Сербии продолжает накаляться, противники власти нападают на офисы правящей партии и административные здания. Положение может еще больше ухудшиться в сентябре, поскольку возможен конфликт внутри правящих кругов республики.

Кому выгодна нестабильность в стране и кто за этим стоит, в студии "Первого информационного" рассказал Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"В первую очередь за этим стоят, конечно, западные силы, которые не устраивает ситуация в энергетике Сербии. Газпром и энергетические компании участвуют в сербской энергетике. И сейчас по различным переговорам, которые ведет Вучич (президент Сербии Александр Вучич - прим. ред.), рассматриваются сценарии выхода России из предприятий Сербии. На этом настаивают и США, и Брюссель, - отметил Бояшов.

Что касается самих протестов, то, по его словам, там были попытки западных сил возглавить эти протесты. Но они не увенчались успехом. "В прошлые пики эскалации разгонялся инфоповод о так называемой звуковой пушке. Тогда разошлись видео, которые потом были признаны фейком. И они не достигли своей цели. Почему? Потому что сам по себе протест не носит какой-то прозападной или пророссийской силы".

И добавил: "Люди, которые приходят туда с флагами ЕС, их толпа сразу отвергает. То есть протест раскручивается по сценарию так называемых качелей. Это определенная технология, которая раскручивает ситуацию под следующий инфоповод. И это будет не политический инфоповод, не какие-то внеочередные выборы. Это будет, скорее, повод экономический, потому что основное, что держит накал этих протестов, это недовольство населения экономической ситуацией в стране, недовольство тем, что произошло обогащение узкой группы лиц, а не всего населения, поскольку инфляция тоже была высокой. В протестах есть зерно недовольства, не только внешнее вмешательство".