Аналитик Дик о ВНС: Ключевая задача - обеспечить новое качество жизни белорусов

"На данный момент идет масштабная проработка и подготовка программного документа, в основе которого заложены стратегические задачи развития страны. Главный приоритет этой программы, конечно, простые люди: как они живут, как работают, как растут их дети. И ключевая задача - обеспечить новое качество жизни нашим гражданам: от здравоохранения и образования до поддержки семей. Развитие регионов и создание более комфортной среды для предприятий и бизнеса. По моему мнению, очень важно, чтобы решения принимались с учетом мнения широких слоев общества, результатов социологических исследований, ожиданий простых людей, предложений научного сообщества и бизнес сообщества".