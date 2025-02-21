Аналитик объяснила, почему Евросоюз сегодня находится в ловушке

Отдельное преломление в двусторонних отношениях Евросоюза и США - это экономическое противостояние.

Американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на ряд товаров из Евросоюза, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подняла вопрос о принятии ответных мер и введении пошлин на американские товары.

Дойдет ли все-таки до этого противостояние? Сможет ли Евросоюз проявить субъектность и равноценно отвечать США или все-таки прогнется и будет в таком русле вести свою политику? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.

"Евросоюз сегодня находится в ловушке, потому что они бросались санкциями в отношении России и Беларуси. Но все повернулось таким образом, что их союзник начинает бросаться санкциями в сам Евросоюз", - считает она.

Елизавета Глушакова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a819deb4-5fb7-4ca7-9cc5-96fcb68bd125/conversions/bcd0f993-9cfb-4a3c-89ce-1926da3dab71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a819deb4-5fb7-4ca7-9cc5-96fcb68bd125/conversions/bcd0f993-9cfb-4a3c-89ce-1926da3dab71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a819deb4-5fb7-4ca7-9cc5-96fcb68bd125/conversions/bcd0f993-9cfb-4a3c-89ce-1926da3dab71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a819deb4-5fb7-4ca7-9cc5-96fcb68bd125/conversions/bcd0f993-9cfb-4a3c-89ce-1926da3dab71-xl-___webp_1920.webp 1920w Елизавета Глушакова

По словам эксперта, огромный поставщик и экономический партнер в лице Российской Федерации сейчас закрыт. Сегодня начинает вводить какие-то границы непосредственно Америка, и Трамп это хорошо понимает. Поэтому, я думаю, пошлины будут увеличиваться, а экономический конфликт и противостояние будут только разгораться с каждым днем.

На вопрос, может ли так произойти, что серьезнейшее экономическое давление со стороны США приведет к тому, что в Европе появятся политики, которые будут открыто выступать за восстановление продуктивных и даже взаимовыгодных отношений с РФ, Елизавета Глушакова ответила: "Например, "Альтернатива для Германии" сотрудничает с Беларусью (представители партии присутствовали на II Минской Международной конференции по евразийской безопасности). Они же активно сотрудничают и с российской стороной, потому что понимают, что это один из стратегических партнеров. И им придется налаживать контакты с Россией".

Под ноль не скошены эти отношения и на сегодняшний день, но они сведены к минимуму. И это не дает быть экономике эффективной. Нужно понимать, что в определенный момент все поменяется. И политика Трампа это показала, когда ЕС сам оказался в ситуации давления.