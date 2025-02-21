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Аналитик объяснила, почему Евросоюз сегодня находится в ловушке
Отдельное преломление в двусторонних отношениях Евросоюза и США - это экономическое противостояние.
Американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на ряд товаров из Евросоюза, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подняла вопрос о принятии ответных мер и введении пошлин на американские товары.
Дойдет ли все-таки до этого противостояние? Сможет ли Евросоюз проявить субъектность и равноценно отвечать США или все-таки прогнется и будет в таком русле вести свою политику? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.
"Евросоюз сегодня находится в ловушке, потому что они бросались санкциями в отношении России и Беларуси. Но все повернулось таким образом, что их союзник начинает бросаться санкциями в сам Евросоюз", - считает она.
По словам эксперта, огромный поставщик и экономический партнер в лице Российской Федерации сейчас закрыт. Сегодня начинает вводить какие-то границы непосредственно Америка, и Трамп это хорошо понимает. Поэтому, я думаю, пошлины будут увеличиваться, а экономический конфликт и противостояние будут только разгораться с каждым днем.
На вопрос, может ли так произойти, что серьезнейшее экономическое давление со стороны США приведет к тому, что в Европе появятся политики, которые будут открыто выступать за восстановление продуктивных и даже взаимовыгодных отношений с РФ, Елизавета Глушакова ответила: "Например, "Альтернатива для Германии" сотрудничает с Беларусью (представители партии присутствовали на II Минской Международной конференции по евразийской безопасности). Они же активно сотрудничают и с российской стороной, потому что понимают, что это один из стратегических партнеров. И им придется налаживать контакты с Россией".
Под ноль не скошены эти отношения и на сегодняшний день, но они сведены к минимуму. И это не дает быть экономике эффективной. Нужно понимать, что в определенный момент все поменяется. И политика Трампа это показала, когда ЕС сам оказался в ситуации давления.
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