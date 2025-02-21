Глушакова: США приходится учитывать интересы Беларуси, потому что она всегда говорила о мире

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Серьезный ажиотаж в интернете вызвала статья The New York Times, в которой говорится о том, что США вынуждены считаться с Республикой Беларусь.

Что думает по поводу этой статьи аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова. Мнением об этом она поделилась в "Актуальном интервью".

Как сразу отметила эксперт, Минск всегда был диалоговой площадкой, поэтому Беларусь с ее миротворческим потенциалом может предоставить место и для раунда переговоров даже для США. "Потому что не факт, что в Саудовской Аравии все пройдет удачно. Ведь там достаточно сильный политический центр, а от этого может оказываться какое-то влияние в своих интересах в рамках арабских стран", - предположила аналитик.

В данном случае нужно понимать, что роль Минска всегда была и будет миротворческой, потому что наладить мир стремятся как Президент Беларуси Александр Лукашенко, так и белорусские граждане. И именно поэтому заявления Минска о необходимости разрешения украинского конфликта звучали буквально с самого начала СВО и продолжают звучать сегодня.

По ее словам, такие миролюбивые шаги Беларуси видят и в США, из-за чего допускают возможность проведения переговоров в Республике Беларусь. Елизавета Глушакова уверена, что США приходится учитывать интересы Беларуси и вообще позицию страны только потому, что с самого начала она говорила о мире.