Аналитик Сергей Дик: Отставка премьер-министра свидетельствует о кризисе доверия к Макрону

"Политическая стабильность во Франции находится в крайней степени равновесия, поскольку мы видим ту чехарду, которая сопутствует смене уже пятого премьер-министра Франции с 2022 года, с тех пор, как Макрон стал президентом Франции. Отставка нынешнего премьер-министра (после всего лишь 27 дней со дня вступления его на должность) свидетельствует о системном кризисе в высших эшелонах власти во Франции и о кризисе доверия к Макрону. Как показывают в последнее время социологические опросы, доверие к нему жителей и граждан Франции упало - менее 15 %. На мой взгляд, это самое низкий индекс доверия среди руководителей государств Евросоюза. И в этой ситуации Макрон ищет пути выхода из кризиса".