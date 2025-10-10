Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Аналитик Сергей Дик: Отставка премьер-министра свидетельствует о кризисе доверия к Макрону

Политическая стабильность во Франции - на грани. Доверие к Макрону падает, и, как отмечают эксперты, все его заявления и действия - попытка удержаться за власть.

Сергей Дик, аналитик:

"Политическая стабильность во Франции находится в крайней степени равновесия, поскольку мы видим ту чехарду, которая сопутствует смене уже пятого премьер-министра Франции с 2022 года, с тех пор, как Макрон стал президентом Франции. Отставка нынешнего премьер-министра (после всего лишь 27 дней со дня вступления его на должность) свидетельствует о системном кризисе в высших эшелонах власти во Франции и о кризисе доверия к Макрону. Как показывают в последнее время социологические опросы, доверие к нему жителей и граждан Франции упало - менее 15 %. На мой взгляд, это самое низкий индекс доверия среди руководителей государств Евросоюза. И в этой ситуации Макрон ищет пути выхода из кризиса".

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

Сергей ДикФранцияЭммануэль Макрон