Андрей Богодель пояснил, кому были выгодны диверсии на польских ж/д путях

17 ноября в Польше произошли диверсии на железнодорожных путях. Говорят, уже поймали причастных к преступлению. Известно, что это граждане Украины, однако при этом Польша заявила, что нашла в этом инциденте руку Кремля, то есть фактически безосновательно обвинила Москву. Это уже не первый подобный случай.

Зачем и кому нужны были эти диверсии на самом деле, рассказал в "Актуальном интервью" замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Он обратил внимание, что за сутки в Польше по делу о диверсиях произошло все - и следствие, и суд, "в этом состоит "гениальность" политики этой страны. Причем все расследования прошли, не отходя от места, на железной дороге.

"Хотя люди, участвовавшие в этом непосредственно (имею в виду машинистов), этого не заметили. Конечно, особенно удивил 300-метровый кабель, который был растянут к какому-то телефону. Это все такое достаточно примитивное, специально сделанное, чтобы показать, что это была Россия и Беларусь, которые сделали гибридную атаку, поэтому нужно срочно сплачивать Польшу и идти против русских", - считает эксперт.

А ведь если задуматься, для чего это все делается, то, исходя из социологических опросов, все становится понятно.

Андрей Богодель рассказал, что просмотрел соцопросы, которые проходят на территории Польши на тему отношения поляков к России. К слову, буквально в 2020-2021 годах порядка 20 % жителей Польши считали, что с белорусами можно наладить хорошие добрососедские отношения, некоторые говорили о союзнических отношениях, а кто-то даже вспоминал, что мы братские славянские народы.

Андрей Богодель:

"Сейчас более 90 % поляков на нас смотрят исключительно отрицательно. Мы для них противоположная сторона. Если не соперники и не враги, то люди, к которым они относятся отрицательно. И всего лишь 2-3 % людей считают, что между нами должны быть или на данный момент поддерживаются добрососедские отношения. Может, люди просто телевизор не включают... "

Понятно одно: такой градус накала нужно постоянно поддерживать. В Польше и Литве четко понимают, что сегодняшняя их позиция может позволить отодвинуть линии и требовать все больше уступок от России и Беларуси. "Но самое главное, что на фоне всего этого ничего не происходит. Имидж России и Беларуси как агрессоров продолжает увеличиваться. Внутри своей страны проблем вообще нет. Со всего НАТО и Евросоюза можно требовать на свой восточный фланг больше вложений, строить военную инфраструктуру, полностью перестраивать Польшу и Литву на военные рельсы и при этом кричать, что являются объектом инфраструктурной войны, потому что якобы белорусы и русские добрались до польских железных дорог. Не просто до железных дорог, где из пункта А в пункт Б едут поляки поработать или на свои дачи, а якобы напрямую нападают на инфраструктуру НАТО, ведь все железнодорожные транспортные коммуникации ведут в одну точку, которую пытались подорвать, в Жешув", - объяснил Андрей Богодель.