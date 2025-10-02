Атомный клуб - как Беларусь вошла в число ядерных держав и что это дает стране

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bad5d534-fc9f-4579-abb3-c795c1ee416b/conversions/5a2929e6-9397-4d39-bfd1-599cd227f64c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bad5d534-fc9f-4579-abb3-c795c1ee416b/conversions/5a2929e6-9397-4d39-bfd1-599cd227f64c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bad5d534-fc9f-4579-abb3-c795c1ee416b/conversions/5a2929e6-9397-4d39-bfd1-599cd227f64c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bad5d534-fc9f-4579-abb3-c795c1ee416b/conversions/5a2929e6-9397-4d39-bfd1-599cd227f64c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Ядерная энергетика - сегодня это золотой ключ к глобальной энергетической безопасности. И он в руках больше, чем 30 стран мира, которые уже вступили в клуб ядерных держав планеты и открыли возможности для развития смежных отраслей экономики. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Почти 70 % всех строящихся реакторов в мире приходится на Китай и Россию. Наша ближайшая восточная соседка уже построила больше сотни АЭС. Турция, Иран, Египет, Венгрия. Один из лучших проектов Росатома реализован в Беларуси.

Получив статус ядерной державы, Беларусь и сама готова делиться опытом с теми, кто пока не в клубе, но намерен быть там. Количество таковых растет с каждым годом, об этом говорит интерес к первому международному атомному форуму, который расширил прежние рамки "АТОМЭКСПО".

География международного атомного форума беспрецедентна - больше 118 стран мира и 20 тыс. участников, журналистов, которые во всех уголках планеты расскажут о том, как сегодня развивается атом и какие договоренности были достигнуты в Москве.

Все начинается с атома. Емкие заголовки о форуме в Москве разлетелись по ведущим изданиям самых разных стран. От Азии до Латинской Америки. Чему еще научились в Москве, которую можно негласно считать столицей атомных технологий? И кто приехал договариваться о партнерстве? Не конкретизируя, это та цивилизованная часть мира, которая стремится к развитию национальных экономик через внедрение или расширение ядерной индустрии. Технологии можно было буквально пощупать. Самая масштабная часть деловой программы - выставка достижений, где белорусская экспозиция с атомной электростанцией в самом сердце павильона.

Интерес к белорусскому опыту создания с нуля атомной индустрии понятен. БелАЭС - это один из лучших проектов Росатома. Он относится к поколению 3+, что означает повышенную безопасность и соответствие современным международным требованиям. Это не раз подтверждали международные эксперты, в том числе МАГАТЭ.

"Для реализации такого объекта необходимо было получить опыт и компетенции, рекомендации. Есть рекомендация, как и каким образом странам-новичкам необходимо реализовывать эти объекты. Мы их использовали. Мы провели все миссии МАГАТЭ, которые были рекомендованы странам-новичкам при сооружении этого объекта. Их было семь, в том числе по отдельным миссиям было несколько фаз и этапов. Мы и дальше продолжаем это взаимодействие. И уже на стадии эксплуатации этого объекта у нас планируется проведение и других миссий", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Белорусская электростанция уже выработала 50 млрд кВт-ч электроэнергии. Если переводить в экономическую прибыль, сэкономили больше 13 млрд кубометров природного газа и снизили выбросы углекислого на 20 млн т. Это один из крупнейших проектов сотрудничества Беларуси и России, ввод которого открыл и целый ряд других возможностей, в том числе в области неядерных направлений.

Атомный клуб - как Беларусь вошла в число ядерных держав и что это дает стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/566567d3-fc45-471f-9cde-e37f2cbfab9e/conversions/19355e04-0a6e-4eff-b5d3-a9edf4702f51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/566567d3-fc45-471f-9cde-e37f2cbfab9e/conversions/19355e04-0a6e-4eff-b5d3-a9edf4702f51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/566567d3-fc45-471f-9cde-e37f2cbfab9e/conversions/19355e04-0a6e-4eff-b5d3-a9edf4702f51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/566567d3-fc45-471f-9cde-e37f2cbfab9e/conversions/19355e04-0a6e-4eff-b5d3-a9edf4702f51-xl-___webp_1920.webp 1920w

Центр аддитивных технологий - самый свежий пример. Сегодня в России работает семь центров аддитивных технологий, восьмым стал белорусский, и это первый на экспорт. Расширение сети - это еще один шаг к технологическому суверенитету на общем рынке. Масштаб потенциальных возможностей для центров в Минске можно оценить на примере подобного центра в Москве.

"Есть два направления деятельности по печати. Первое - печать серийных изделий, которые встраиваются в какие-то продукты, которые выпускает то или иное предприятие. И, условно говоря, если раньше детали для какой-то техники делались по обычным технологиям, то теперь они просто печатаются и вставляются. И второй момент - ремонтная технология, печать изделия, чтобы сломанную деталь быстро поменять. Тут экономический эффект идет не от стоимости самого изделия, а от скорости запуска того оборудования, которое сломалось", - поделился директор центра "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом" Илья Кавелашвили.

В Беларусь готовы не просто поставлять оборудование, куда больше, готовить кадры и передавать технологии в области трехмерной печати. Свой опыт Росатом показал всем, кто на московской площадке подключился к диалогу о развитии атома. Зарождался он не только в переговорных, а еще и прямо у стендов выставки достижений Росатома.

Накопленный опыт - открытая книга для всех, кто готов прочесть. И "Мировая атомная неделя" стала действенным ответом для тех, кто навязывала России и партнерам технологический колониализм. А по факту Россия помогает государствам создавать собственную национальную атомную отрасль, в том числе готовя кадры, отдавая опыт и знания, а не ставит партнеров в зависимость. Беларусь этот подход прочувствовала на себе, более того, нам открыли все атомные секреты.

Атомный клуб - как Беларусь вошла в число ядерных держав и что это дает стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5cf2cba-f7cc-415d-9303-5d524de25584/conversions/b4ee1518-0900-40e8-9ef4-c93a74199fbe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5cf2cba-f7cc-415d-9303-5d524de25584/conversions/b4ee1518-0900-40e8-9ef4-c93a74199fbe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5cf2cba-f7cc-415d-9303-5d524de25584/conversions/b4ee1518-0900-40e8-9ef4-c93a74199fbe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5cf2cba-f7cc-415d-9303-5d524de25584/conversions/b4ee1518-0900-40e8-9ef4-c93a74199fbe-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы абсолютно убеждены, что дальше развитие энергетики может строиться на основе дальнейшего масштабирования и применения новых технологий и нового оборудования, основанного на использовании атомной генерации. Поэтому Президент в рамках своего выступления говорил о том, что в ближайшее время будут проведены переговоры на предмет обсуждения строительства второй атомной станции. Энергетики рассматривают строительство второй станции, либо, возможно, третьего блока в Республике Беларусь, как элемент повышения, в первую очередь, энергетической безопасности для нашей страны", - подчеркнул министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Сегодня Армения намерена продлить срок эксплуатации действующей станции, которая обеспечивает больше третьей потребности страны в электроэнергии. Глядя на опыт России и Южной Кореи, уже говорят и о строительстве нового энергоблока. Десятки миллиардов долларов в развитие энергоинфраструктуры намерена вложить Эфиопия. На путь дешевой экоэнергии встают Мьянма и Иран. Эти шаги вдобавок к уже сделанному на планете добавляют темпа в обеспечении глобального устойчивого развития, где в основе два важнейших аспекта - безопасность и равность доступа к технологиям.

И пока весь цивилизованный мир объединяет усилия в развитии зеленой энергетики. Не Россия, а Евросоюз вставляет палки в те колеса, которые ведут отдельные государства к энергонезависимости. В пяти километрах от города Пакш в Венгрии Росатом строит 5-й и 6-й энергоблоки с реакторными установками по передовому российскому проекту. С вводом объекта Венгрия сможет закрыть большую часть потребностей и обеспечить для своих граждан самые низкие счета за коммуналку в Европе. Непонятно, что больше так триггерит ЕС - привилегии для венгров или признание технологической состоятельности России.

Атомный клуб - как Беларусь вошла в число ядерных держав и что это дает стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57d1eec1-775a-4a06-8a3e-fb76520807ff/conversions/4042fac0-2d83-41a9-9d94-c87ae92ac4c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57d1eec1-775a-4a06-8a3e-fb76520807ff/conversions/4042fac0-2d83-41a9-9d94-c87ae92ac4c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57d1eec1-775a-4a06-8a3e-fb76520807ff/conversions/4042fac0-2d83-41a9-9d94-c87ae92ac4c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57d1eec1-775a-4a06-8a3e-fb76520807ff/conversions/4042fac0-2d83-41a9-9d94-c87ae92ac4c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

От развития атома в выигрыше вся планета. Собрав воедино опыт, к повышению эффективности самых разных отраслей экономики, можно прийти гораздо быстрее, будь это электротранспорт или электрификация жилья. Да, для строительства таких объектов нужно немало средств, и сегодня время требует строительства современных моделей финансирования, в том числе привлечения международных финансовых институтов и банков развития, как, например, новый банк БРИКС, который подтвердил готовность финансировать атомные проекты. Это тоже предмет диалога в таком широком кругу единомышленников, которые вот так, садясь за стол или в общий президиум, стирают территориальные и языковые барьеры, находя точки сближения по самым разным тематическим трекам.

Промышленные инновации, экология, цифровой прорыв, доступная чистая энергия и вовсе тема без границ. Что сделано для снижения негативного влияния на окружающую среду, опытом делилась Беларусь. За 20 лет практически в 7 раз сокращен объем выброса недостаточно очищенных сточных вод. Кроме того, Беларусь опередила страны ЕАЭС по индексу экологической эффективности и заняла 32 место в мировом рейтинге из 180 стран.

Сегодня Беларусь изучает весь мировой опыт и подбирает подходящие в наш рельеф технологии обращения с радиоактивными отходами. Такая площадка должна появиться к 2030 году, а значит, начало строительства вопрос 1-2 лет.

Ожидается, что именно взаимодействие с российскими партнерами, которые уже прошли этот путь, позволит найти оптимальное решение в обращении с радиоактивными отходами. В России эта работа многоступенчата - захоронением занимается национальный оператор, за хранение и переработку отвечает отдельное звено. Одно из крупнейших - подмосковный "Радон".

Атомный клуб - как Беларусь вошла в число ядерных держав и что это дает стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b7bf1e3-8748-4bfd-9c0f-7fc27775fc39/conversions/a8191f9b-c1cb-4f65-a66e-3ba615892a9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b7bf1e3-8748-4bfd-9c0f-7fc27775fc39/conversions/a8191f9b-c1cb-4f65-a66e-3ba615892a9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b7bf1e3-8748-4bfd-9c0f-7fc27775fc39/conversions/a8191f9b-c1cb-4f65-a66e-3ba615892a9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b7bf1e3-8748-4bfd-9c0f-7fc27775fc39/conversions/a8191f9b-c1cb-4f65-a66e-3ba615892a9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Предприятие на 60 га площади накапливает радиационные отходы, собранные на объектах Центрального экономического района, включающего Москву и 12 областей. С белорусами сотрудничают в области разработки методики паспортизации РАО Белорусской АЭС. Внедрен здесь и целый ряд разработок белорусских ученых.

Современные атомные станции работают примерно 100 лет, а значит, все, о чем договорились на атомной неделе в Москве, будет определять судьбу всей планеты как минимум до конца этого века.

По подсчетам экспертов, совокупная мощность АЭС к 2050 году должна вырасти в 2,5 раза. С этим прогнозом согласны и в Международном агентстве по атомной энергии, и во Всемирной ядерной ассоциации. К атомной неделе в Москве подключились оба руководителя международных организаций. А вообще на атомном форуме собрались лидеры целого ряда стран. Кто-то уже давно сотрудничает с Росатомом, кто-то только планирует.

Эффективность будущего партнерства в атомной энергетике на этой диалоговой площадке закрепили подписями в договорах и контрактах - это порядка 50 документов различного уровня. В частности, Беларусь и Росатом будут реализовывать совместную программу "Новая силовая электроника". Подписана также с российскими коллегами и дорожная карта в области тяговых аккумуляторных батарей.