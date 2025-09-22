3.64 BYN
Атрашкин: "ИННОПРОМ" в Минске должен стать местом, где будут заключены долгосрочные контракты
Сегодня активно развивается региональное сотрудничество между Беларусью и Россией. Планируется участие более 200 компаний и 24 регионов от Российской Федерации в "ИННОПРОМе" в Минске.
Как Иннопром в Минске поможет промышленным связям, рассказал программный директор "ИННОПРОМ. Беларусь" Антон Атрашкин в "Актуальном интервью".
"Очень важно, чтобы первый "ИННОПРОМ" в Минске стал не просто местом, где можно увидеть много новой современной техники, а чтобы здесь заключались долгосрочные контракты о партнерстве", - отметил Антон Атрашкин.
Санкции стали стимулом для развития собственных технологий и процессов импортозамещения. Российские и белорусские промышленники не только не проиграли, но и выиграли, начав еще теснее сотрудничать. Особо выделяется транспортное машиностроение, где обе страны следуют мировым трендам: эргономика, экологичность, доступность. Совместные продукты успешно экспортируются, а такие бренды, как БелАЗ и МАЗ, известны далеко за пределами СНГ.
"ИННОПРОМ" в Минске - это не только двустороннее мероприятие России и Беларуси, а большое евразийское мероприятие. Ожидаются делегации из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и других стран. Для производителей это новые потенциальные партнеры и клиенты, руководители правительств будут договариваться о стратегическом сотрудничестве", - рассказал Антон Атрашкин.