Атрашкин: "ИННОПРОМ" в Минске должен стать местом, где будут заключены долгосрочные контракты

Сегодня активно развивается региональное сотрудничество между Беларусью и Россией. Планируется участие более 200 компаний и 24 регионов от Российской Федерации в "ИННОПРОМе" в Минске.

Как Иннопром в Минске поможет промышленным связям, рассказал программный директор "ИННОПРОМ. Беларусь" Антон Атрашкин в "Актуальном интервью".

"Очень важно, чтобы первый "ИННОПРОМ" в Минске стал не просто местом, где можно увидеть много новой современной техники, а чтобы здесь заключались долгосрочные контракты о партнерстве", - отметил Антон Атрашкин.

Санкции стали стимулом для развития собственных технологий и процессов импортозамещения. Российские и белорусские промышленники не только не проиграли, но и выиграли, начав еще теснее сотрудничать. Особо выделяется транспортное машиностроение, где обе страны следуют мировым трендам: эргономика, экологичность, доступность. Совместные продукты успешно экспортируются, а такие бренды, как БелАЗ и МАЗ, известны далеко за пределами СНГ.