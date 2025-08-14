Перед саммитом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который должен состояться 15 августа 2025 года, в некоторых СМИ активно обсуждали возможность срыва переговоров через теракт внутри Украины, направленный против РФ, потому что такие ситуации происходят на протяжении всего мирного трека по Украине - начиная от Бучи и заканчивая запуском дронов по Кремлю.

Великобритания, исповедуя философию флибустьеров, готова на любые провокации. У нее нет никакой морали, военной этики, подходов и правил. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

В "Актуальном интервью" он подчеркнул, что англичане уже на практике доказали, что в преддверии любых переговорных процессов готовы провести теракты, какие-то формы искаженной агрессии в отношении переговорщиков. Теракт мог бы быть как на территории Российской Федерации, так и на территории США, а также против американских баз или подразделений на территории Ближнего Востока, Африки.

Алексей Авдонин

"Провокацию можно сделать какую угодно, а потом обвинить в этом Россию. Скорее всего, именно поэтому вице-президент США Джей Ди Вэнс поехал 9 августа в Лондон, чтобы удержать горячие головы и убедить их в ненужности провокаций, так как США переходят на новый этап и для них главным конфликтом теперь является не конфликт с РФ, а с Китаем", - считает аналитик.