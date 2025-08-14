3.71 BYN
Авдонин предположил, могут ли в Украине устроить теракт ради срыва саммита Путина и Трампа на Аляске
Перед саммитом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который должен состояться 15 августа 2025 года, в некоторых СМИ активно обсуждали возможность срыва переговоров через теракт внутри Украины, направленный против РФ, потому что такие ситуации происходят на протяжении всего мирного трека по Украине - начиная от Бучи и заканчивая запуском дронов по Кремлю.
Великобритания, исповедуя философию флибустьеров, готова на любые провокации. У нее нет никакой морали, военной этики, подходов и правил.
В "Актуальном интервью" он подчеркнул, что англичане уже на практике доказали, что в преддверии любых переговорных процессов готовы провести теракты, какие-то формы искаженной агрессии в отношении переговорщиков. Теракт мог бы быть как на территории Российской Федерации, так и на территории США, а также против американских баз или подразделений на территории Ближнего Востока, Африки.
"Провокацию можно сделать какую угодно, а потом обвинить в этом Россию. Скорее всего, именно поэтому вице-президент США Джей Ди Вэнс поехал 9 августа в Лондон, чтобы удержать горячие головы и убедить их в ненужности провокаций, так как США переходят на новый этап и для них главным конфликтом теперь является не конфликт с РФ, а с Китаем", - считает аналитик.
По его мнению, США сейчас необходимо аккумулировать силы и средства, чтобы перейти на более высокий уровень конфликта с КНР, потому что Штаты прекрасно понимают: чтобы выиграть в конкурентной борьбе, нужно сделать так, чтобы Китай по максимуму ослаб экономически и финансово. "А сделать это через санкции и переговорные процессы они не могут, поэтому прекрасно понимают, что лучшим средством является прямой конфликт", - подытожил Алексей Авдонин.