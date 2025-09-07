3.70 BYN
Бадалян: Саммит ШОС показал, что новые центры силы уже формируют собственную повестку
Саммит ШОС показал, что мир меняется стремительно, новые центры силы уже формируют собственную повестку и способны стать полноценной альтернативой привычному мировому порядку. Такое мнение выразил член совета АНО "Евразия" (Армения) Микаел Бадалян.
"Эти страны владеют территориями и ресурсами, поэтому могут претендовать на новый центр силы. Мы сегодня видим, что это уже происходит, к этим же странам примкнули Иран и Северная Корея", - поделился точкой зрения армянский эксперт.
Он также добавил, что Запад, который много лет пытается сдерживать эти силы, понимая, что рост стран, борющихся за традиционные ценности и не "уходящих" под Запад целиком, несмотря на многолетние рекордные санкции, включил весь свой механизм для того, чтобы уничтожить эти государства, но у них все равно ничего не получилось.