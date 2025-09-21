Беглец захотел вернуться: как к добровольному прибытию в армию относятся стражи закона

Не сладко приходится в Польше тем, кто уехал либо сбежал туда в поисках лучшей жизни. Все прелести отношения к приезжим, трудности в поисках работы, дорогое жилье и еще много нюансов, которые вынуждают белорусов возвращаться домой.

Совсем недавно Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений рассмотрела обращение молодого человека, который в 2022 году бежал от службы в армии в Польшу, но спустя 3,5 года захотел вернуться. Он хочет пройти службу по контракту.

Определение годности для срочной военной службы, а далее призывная комиссия и отправка в Вооруженные Силы. Неявка по повестке и попытка сбежать от долга перед Родиной карается уголовной ответственностью. Все это Даниил узнал на собственном опыте. 4 марта 2022 года он, не задумываясь о последствиях, бежал в Польшу.

Даниил Беляев, обратившийся в Комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений:

"Была возможность заработать в Польше. Много моих знакомых и друзей на тот момент ездили в Польшу, зарабатывали там. У меня тогда было не очень хорошее финансовое положение. В совокупности всех факторов, что начались в мире, я и принял решение уехать. Тогда я не думал об уголовной ответственности, таких мыслей у меня не было".

Парень рассказал, что там получается все не так хорошо, как кажется. Жилье очень дорогое, доходы почти не перекрывают расходы.

На это молодой парень подписался добровольно. За то время, которое он пробыл в стране, где он чувствовал себя чужаком, он дважды мог бы отслужить срочную службу и спокойно жить в Беларуси. Но сначала страх перед отправкой Вооруженных Сил нашей страны в зону боевых действий, затем страх перед уголовной ответственностью принудили его получать другой жизненный опыт.

"В Польше сейчас очень большая конкуренция, много мигрантов", - поделился молодой человек.

В определенный момент, наевшись польский доброжелательности и прочувствовав весь негатив соседей Беларуси на себе, Даниил написал в Комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений.

Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Беларуси:

"Его ожидают определенные меры ответственности, потому что он был в розыске. Парень обратился в комиссию, и она приняла положительное решение. Поскольку законодательство позволяет в случае добровольной явки в военкомат и прохождения всех мероприятий призыва на воинскую службу прекращение уголовного преследования. А поскольку он заверил в своем заявлении, что он готов выполнить эти условия и пройти службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, комиссия дала ему возможность вернуться в Республику Беларусь. Ему было сообщено, что мера пресечения в отношении него будет изменена на более мягкую, а меры ответственности будут разрешаться в зависимости от того, как он исполнит свой гражданский долг в части службы в Вооруженных Силах".

Сейчас парень дома, он готов служить, если возьмут - то даже по контракту.

Мама не сдерживает эмоции. На сына не давила и все же ждала его верного решения, вымученного личным опытом.

В Беларуси бегающих от армии немного, как отмечают в Брестском районном военкомате, однако и к ним нужен грамотный подход и иногда разъяснения.

Юрий Щелкунов, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата города Бреста и Брестского района:

"На сегодняшний день призывники очень хорошо относятся к службе в армии, понимают необходимость данного мероприятия. Они хотят научиться в руках держать оружие и обучиться воинской учетной специальности".

Рассмотрение подобного обращения в комиссии состоялась впервые, однако волею судьбы на этом же заседании был рассмотрен еще один аналогичный случай, что говорит о верном курсе - молодые люди руководствуются информацией из официальных источников, а не безосновательными страхами.