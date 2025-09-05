"Беларусь мне дала все". Поговорили с теми, кто указом Президента принят в белорусское гражданство

Беларусь, страна возможностей, для многих стала второй родиной. 5 сентября глава государства подписал указ, в соответствии с которым еще 323 человека, приехавшие к нам из 17 стран, получили белорусское гражданство.

Агрокомбинат "Дзержинский" сегодня один из крупнейших холдингов АПК Беларуси. Его продукция известна своим высоким качеством во многих странах. Во всех сельхозфилиалах (а их 8), перерабатывающих и других структурах трудится порядка 10 тыс. человек.

В филиале "Фалько-Агро" в животноводстве вот уже 9 лет работают Александр Камзолов и Олеся Балицкая. Выходец из Украины и уроженка Казахстана создали новую семью в Минской области. В 2016 году Александр покинул Украину, а когда в родном Артемовске (сейчас Бахмуте) шли боевые действия, в Беларусь переехали и его родители. В итоге наша страна стала второй родиной для трех поколений. В Фаниполь, где у Александра квартира, приехала и его дочь. За эти годы у новой семьи, говорит аграрий, есть все, что нужно для простого человеческого счастья: жилье, работа, дети. И вот - долгожданное белорусское гражданство.

"Гражданство для меня - это большая благодарность республике за то, что все это мне дала. Работу, жилье, семью - все. На тот момент, в 2016 году, многие знакомые переехали в Беларусь и в Россию. И я попал сюда, мне посоветовали. Я устроился разнорабочим и дорос до замначальника комплекса", - вспоминает, как все было, заместитель начальника МТК "Вязанка" филиала "Фалько-Агро" агрокомбината "Дзержинский" Александр Камзолов.

"Постепенно мы встречались и помогали друг другу, потом я тоже устроилась в хозяйство работать. Нам выдали квартиру. Потом мы забрали Сашину дочку из Украины, устроили ее в школу. Затем родился и общий ребенок, он пошел в 1-й класс", - рассказывает животновод агрокомбината Олеся Балицкая.

Сам же филиал агрокомбината уверенно развивается. Общий каравай зерновых этого сезона - 24 тыс. тонн. Солидная цифра. Плюс хорошие виды на урожай кукурузы. Все это дает долгосрочную опору для производства молока и мяса.

Сергей Мисковец, начальник цеха животноводства филиала "Фалько-Агро" агрокомбината "Дзержинский":

"Для нормального функционирования отрасли животноводства нужна крепкая кормовая база. Это 50 тыс. тонн силоса, 40 тыс. тонн сенажа и 12 тыс. тонн зерна для производства комбикормов. Кроме молока наше хозяйство производит и говядину. Мы занимаемся откормом бычков до кондиции 600 кг".

Ирина Ковальчук, уроженка Одесской области, преподает искусство в Дукорской школе. Переехала в Беларусь - на родину мужа - вместе с дочкой больше 10 лет назад. Здесь на свет появились еще две красавицы-дочки. По словам Ирины, растить детей в Синеокой ей спокойно. И адаптация прошла даже легче, чем ожидала - белорусы приняли как родную.

Ирина Ковальчук, учитель искусства Дукорской средней школы (Пуховичский район):

"Девочки родились сразу гражданами Беларуси, ну а мы с Настеной когда поняли, что здесь нам очень нравится, начали рассматривать вариант, чтобы подаваться на гражданство. Так сложилось, что мне не пришлось искать работу. Люди очень открытые. Пока Настюша ходила в детский сад, мы сдружились с воспитателями и директором. Оказалось, она тоже родом из Дукоры. Она предложила мне пойти в школу. И специально поиском работы мне не пришлось заниматься".