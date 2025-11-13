Беларусь утвердила стратегию по обращению с отходами: цель - перерабатывать 90 % мусора к 2040 году

Беларусь делает ставку на экологическую безопасность - в стране действует стратегия по обращению с отходами производства и потребления. Главная цель - достичь уровня их использования не менее 90 %. Реализовывать стратегию планируется поэтапно: до 2030 года, затем в соответствии с пятилетками до 2040 года.