Беларусь утвердила стратегию по обращению с отходами: цель - перерабатывать 90 % мусора к 2040 году
Беларусь делает ставку на экологическую безопасность - в стране действует стратегия по обращению с отходами производства и потребления. Главная цель - достичь уровня их использования не менее 90 %. Реализовывать стратегию планируется поэтапно: до 2030 года, затем в соответствии с пятилетками до 2040 года.
Ольга Сазонова, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Достижение целевых показателей планируется за счет развития системы обращения с отходами производства и потребления путем принятия целого спектра различных мер. Например, определение единого государственного органа, осуществляющего регулирование и контроль в сфере обращения с отходами, совершенствование законодательной базы, минимизация образования отходов, ограничение чрезмерного использования упаковки при производстве товаров, стимулирование использования экологически безопасной упаковки".
Стратегия предусматривает внедрение технологий переработки отходов, возникающих при выпуске калийных и фосфорных удобрений. Планируется создание мощностей для производства компоста из органики. В перспективе и переработка осадков сточных вод.