Беларусь в итоговом зачете на глобальных учениях по кибербезопасности заняла третье место

"Если говорить о ведущих белорусских предприятиях, то сегодня они демонстрируют достаточно высокий уровень зрелости. В банковском секторе у нас самая лучшая экспертиза по той причине, что они имеют самый большой опыт предотвращения атак. В целом, если говорить о борьбе с киберпреступлениями, стоит стремиться к тому, чтобы time to attack было намного больше, нежели time to response, то есть время для предотвращения киберпреступления. Таким образом, киберпреступления становятся финансово невыгодными для злоумышленников, и они обращают внимание, скажем, на другие сферы, на другие предприятия, на другие страны".