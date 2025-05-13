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Беларусь в итоговом зачете на глобальных учениях по кибербезопасности заняла третье место
На минувшей неделе в Дубае завершились Глобальные учения по кибербезопасности.
Их организуют ежегодно для национальных групп реагирования на компьютерные инциденты. Беларусь в итоговом зачете заняла третье место. Всего участвовали 138 команд от разных государств и организаций.
Отметим, основную угрозу кибербезопасности Беларуси представляют хакерские группировки, которые нацелены на кражу конфиденциальной информации и наносят репутационный ущерб, а также хактивисты, парализующие работу отраслей или целых предприятий. Среди стран СНГ 7 % от всех кибератак приходятся на Беларусь.
Алексей Федорович, региональный директор компании по кибербезопасности:
"Если говорить о ведущих белорусских предприятиях, то сегодня они демонстрируют достаточно высокий уровень зрелости. В банковском секторе у нас самая лучшая экспертиза по той причине, что они имеют самый большой опыт предотвращения атак. В целом, если говорить о борьбе с киберпреступлениями, стоит стремиться к тому, чтобы time to attack было намного больше, нежели time to response, то есть время для предотвращения киберпреступления. Таким образом, киберпреступления становятся финансово невыгодными для злоумышленников, и они обращают внимание, скажем, на другие сферы, на другие предприятия, на другие страны".
Кибератакам прежде всего подвержены госучреждения, на втором месте - промышленные предприятия, на третьем - финансовые компании.